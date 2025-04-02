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3 часа назад
Александр Березин
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Фтор в воде снизил когнитивные способности десятилетних детей

5.6

Фторирование воды — распространенная процедура, которая должна улучшать здоровье населения. Однако новые данные ставят эту идею под сомнение.

Медицина
# здоровье
# когнитивные способности
# медицина
Фтор в воде снизил когнитивные способности десятилетних детей – иллюстрация к материалу на Naked Science
© World Bank

Центры по контролю и профилактике заболеваний США еще четверть века назад отнесли фторирование воды к десятке величайших достижений здравоохранения Штатов в прошлом веке. При длительном употреблении такой воды снижается частота кариеса. Одновременно в этой стране сложилась существенная оппозиция такому мероприятию. Высмеивание подобной оппозиции даже стало частью местного фольклора и культуры. Карикатурный генерал Рипер из известной киноленты «Доктор Стрейнджлав» считал внедрение фторирования воды заговором русских коммунистов. В том числе на этом «заговоре» основан его приказ о ядерной атаке СССР.

Сегодня в США, Канаде, Австралии и Ирландии в воду добавляют по 0,7 миллиграмма фторидов на литр. В России настолько сложные мероприятия местным Минздравом не выполняются. Но в нашей стране активно продают фторированные зубные пасты, и многие стоматологи их рекомендуют, в том числе детям. Пасты взаимодействуют с зубами и лишь в малой степени попадают в желудок.

Группа шведских исследователей проанализировала данные об уровне фторидов в воде, потребляемой 500 матерями и родившимися у них детьми в сельской части Бангладеш, а также об уровне когнитивных способностей таких детей. Результаты их исследования опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives.

Психологи оценивали способности детей в возрасте 5–10 лет по распространенным стандартизированным тестам. Уровень потребления фтора выясняли по его количеству в моче детей и их матерей (еще в период беременности). Отметим, что моча отражает потребление этого элемента не только с водой, но и с едой и зубными пастами. В норме последние не проглатывают, но полностью избежать такого, особенно для детей, не всегда возможно. Обычно уровень фторидов в питьевой воде и в моче весьма близок.

Медианный уровень фторида в моче беременных был 0,63 миллиграмма на литр, то есть у 50% из них он был выше, а у 50% — ниже этого значения. Дети тех, у кого при беременности фторидов было больше 0,72 миллиграмма на литр, к 10 годам показали более низкие когнитивные способности. В наибольшей степени это затронуло вербальное мышление, а также способность интерпретировать и обрабатывать то, что ребенок видит и слышит.

Для тех же самых детей, протестированных в пять лет, никаких корреляций выявить не удалось. Иными словами, проблемы с когнитивными способностями появлялись между пятью и 10 годами. Причем они показывали корреляцию уже при уровне вдвое ниже того, который ВОЗ определяет как максимально допустимый по фторидам в воде (1,5 миллиграмма на литр).

Фтор в воде снизил когнитивные способности десятилетних детей – иллюстрация к материалу на Naked Science
Синим показаны зоны, где уровень фторида в воде 1,5 миллиграмма на литр и выше  / © Wikimedia Commons

Работа, естественно, не экспериментальная (такие долгосрочные эксперименты на людях юридически проблематичны), а наблюдательная. Из-за этого возникает соблазн предположить, что дело не во фториде, а в чем-то еще. Впрочем, авторы отметили, что других причинно-следственных связей, которые могли бы это объяснить, не просматривается. Они полагают, что нужно провести сходные исследования в других странах. В то же время размер выборки не так велик, то есть исследование желательно провести в большем масштабе и в других регионах планеты.

Кажется разумным провести их и в России. По открытым данным, здесь немало мест, где фторидов в воде выше даже нормативов ВОЗ: скажем, Одинцово, Красногорск. Есть и точки, где уровни выше описанных в работе, хотя и ниже рекомендаций ВОЗ, — например, Подольск. Получается, дети в таких местах могут иметь когнитивные способности ниже, чем в других зонах. К сожалению, у нас аналогичные исследования не ведут и пока не планируют.

Пограничная ситуация складывается в странах, где фториды добавляют в воду. С одной стороны, если итоговые концентрации в ней будут выше 0,72, это выглядит небезопасным. Но если 0,7 добавляют там, где в местной воде фторидов нет вообще (такие места бывают), то итоговая концентрация лежит на границе опасных значений.

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Медицина
# здоровье
# когнитивные способности
# медицина
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