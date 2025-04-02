  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 часа назад
ТюмГУ
138

Психологи проанализировали представления людей о времени

4.4

Исследователи из Тюмени и Кургана выявили субъективно значимые признаки концепта времени у взрослых. По словам психологов, выявленные ими смысловые категории отражают течение человеческой жизни в ее нормальном варианте.

ТюмГУ
# время
# концепт времени
# скорость времени
# смысл
Психологи проанализировали представления людей о времени – иллюстрация к материалу на Naked Science
Солнечные часы / © Sputnikcccp~commonswiki, ru.wikipedia.org

Ядерными компонентами представлений о времени оказались категории: движение, единицы измерения и скорость. Периферийным компонентом стала категория бесконечность времени, в средней зоне значимости — укрупненные «время жизни», «ценность времени», «время деятельности» и «время ожидания».

«Время играет важную роль в структурно-функциональной организации личности. Усиление цифровизации и следующее за ней ускорение жизнедеятельности человека требуют перестройки процессов самоорганизации человека в условиях новой реальности. В связи с этим важны исследования смыслового поля времени в субъективном пространстве личности», – сообщила заведующая кафедрой общей и социальной психологии Тюменского госуниверситета Инна Васильева.

Смысловые значения исследователи выявляли с помощь ассоциативного эксперимента (в формате ограничения выборов). Инструкция, которую давали испытуемым: предложить на слово «время» по три ассоциации в форме глаголов, прилагательных, существительных (итого десять слов-ассоциаций). В итоге получилось 6 840 слов.

Как пояснили психологи, обнаруженная в результате исследования укрупненная смысловая категория «ценность времени» отражает его дороговизну, а также прямо конституирует время как ценность личности. «Естественно для обыденного сознания ценность времени ассоциируется с деньгами, поскольку существует устойчивое выражение «время – деньги», которое может рассматриваться как концептуальная метафора», – пояснила Инна Васильевна.

Исследования проводили ученые ТюмГУ и КГУ. Результаты опубликованы в «Сибирском психологическом журнале».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ТюмГУ
318 статей
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
Показать больше
ТюмГУ
# время
# концепт времени
# скорость времени
# смысл
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Апр
800
Зубы и пищеварительная система, питание
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Апр
Бесплатно
Как демография влияет на экономику и экономическую науку?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
02 Апр
700
Как заработать на разработках лекарств?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Космическое пчеловодство: подходы к управлению движением роя спутников
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Экономика и глобальное изменение климата
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Революция в зоологии. О чем нам рассказали молекулы?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Альтернативные пути развития разума
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Как спасти тех, кого нет? Сохранение редких видов животных
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Здоровое старение
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 07:03
Мария Азарова

Секс и мастурбация на ночь глядя значительно улучшили качество сна

Ученые из Австралии исследовали влияние сексуальной активности, а именно — самоудовлетворения и полового контакта с партнером — на объективные и субъективные параметры сна, в том числе на мотивацию поутру и готовность к новому дню.

Медицина
# качество сна
# мастурбация
# секс
# сексуальная активность
Позавчера, 17:18
Редакция Naked Science

Особая экономическая зона «Алабуга»: от беспилотников до спутников Юпитера

В 2023 году руководство особой экономической зоны «Алабуга» представило план развития до 2048-го: он предполагает освоение космического пространства.

Технологии
# образование
# Татарстан
# технологии
Вчера, 14:09
Сколтех

Сколтех запустил фотонный «мозг» — первый российский чип с полосой 22 гигагерца

Стартап «Фистех», созданный на базе Сколтеха, впервые в России сконструировал и успешно протестировал фотонные интегральные схемы (ФИС) для работы с высокочастотными сигналами с шириной полосы до 22 гигагерца. Разработка нацелена на обеспечение российских производителей телекоммуникационными решениями на базе отечественных ФИС.

Сколтех
# оптоволокно
# связь
# сети
# фотонный чип
# чип
27 марта
Сколтех

Кислородные бомбы: в Сколтехе нашли мощную альтернативу тротилу

Ученые из Сколтеха исследовали разнообразие молекул, которые могут образовываться из атомов кислорода и углерода. Помимо широко известных углекислого и угарного газов, моделирование обнаружило две сотни экзотических, но относительно стабильных соединений этих двух элементов, многие из которых не были описаны ранее. Этот класс веществ представляет интерес для исследований космоса, аккумуляторных технологий, биохимии и — неожиданным образом — для разработки промышленной взрывчатки и ракетного топлива. Как оказалось, некоторые из открытых веществ при распаде будут высвобождать более 75 процентов взрывной энергии тротила.

Сколтех
# азот
# бомбы
# кислород
# перхлорат аммония
# тротил
Позавчера, 13:18
Татьяна

Генетики обнаружили дольше всех существовавшую группу охотников-собирателей в Западной Европе

Два ключевых события сыграли решающую роль в формировании генетического профиля современных европейских народов. Первое связано с приходом ранних фермеров из Анатолии примерно восемь тысяч лет назад, второе — масштабная миграция на запад носителей ямной степной культуры, начавшаяся пять тысяч лет назад. Однако ученые видят множество отличий от общей картины в разных регионах. В новой работе они проанализировали ДНК древних жителей самого северо-запада Европы и обнаружили более тесную связь с охотниками-собирателями, чем где бы то ни было.

Археология
# генетика
# древняя днк
# Европа
# культура шнуровой керамики
# охотники-собиратели
Вчера, 07:03
Мария Азарова

Секс и мастурбация на ночь глядя значительно улучшили качество сна

Ученые из Австралии исследовали влияние сексуальной активности, а именно — самоудовлетворения и полового контакта с партнером — на объективные и субъективные параметры сна, в том числе на мотивацию поутру и готовность к новому дню.

Медицина
# качество сна
# мастурбация
# секс
# сексуальная активность
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
18 марта
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно