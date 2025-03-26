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Тренировки по-разному изменили умственные способности детей и взрослых
Исследователи из Университета Южной Австралии попробовали отследить, как именно упражнения влияют на когнитивные, исполнительные способности и память человека в том или ином возрасте. Получилось, что эффективнее всего они работают в том возрасте, когда о них думают реже всего.
Организм человека устроен так, что его умственные возможности серьезно связаны с физической формой. Это неудивительно, если учесть, что до 20% энергии тела уходит на обслуживание работы мозга, а самые высокие пиковые умственные нагрузки могут временно поднять этот показатель еще выше. Поэтому тесты на интеллект и когнитивные способности в среднем лучше проходят люди, регулярно упражняющиеся.
Это, конечно, не значит, что спортсмены в среднем умнее неспортсменов: цифры относятся именно к обществу в среднем, то есть регулярно тренирующиеся группы сравнимых возрастов и профессий в среднем показывают результаты лучше, чем люди таких же возрастов и профессий, что не тренируются. Но до сих пор не предпринимались попытки понять, различается ли сила такого влияния упражнений на тесты для разных возрастов.
Австралийские исследователи провели метаанализ 133 обзоров по 2724 научным работам с 260 тысячами участников, затронувших влияние упражнений на когнитивные тесты для самых разных демографических групп. Статью об этом они опубликовали в British Journal of Sports Medicine. Как и ожидалось, среднее влияние было значительным: тренировки подняли результаты тестов на общие когнитивные способности на 42%, по памяти — на 26%, по исполнительным функциям (осуществляющие контроль за остальными когнитивными) — на 24%.
У детей и подростков упражнения улучшили результаты тестов на память на 85%, у взрослых (кроме пожилых) — на 20%, а у пожилых — на 27%. Тесты на общие когнитивные способности дали обратную картину: у детей и подростков упражнения улучшили результаты только на 28%, у взрослых, но не пожилых — на 40%, у пожилых — на 42%. Исполнительные функции у самых юных улучшились на 36%, у взрослых и пожилых — на 23%. Причем для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью улучшение составило 72%.
Получается, память и исполнительные функции у несовершеннолетних реагируют на упражнения намного лучше, чем в любом другом возрасте. В то же время известно, что именно в юном возрасте внимание к упражнениям традиционно минимально. Одновременно выяснилось, что конкретно для общих когнитивных способностей взрослые и пожилые получают существенно больше пользы от упражнений, чем дети и подростки.
У новой научной работы есть ряд ограничений, поскольку авторы вовлекали самые разные виды тренировок. Основная масса исходных исследований базировалась на нагрузках от низкой до средней интенсивности. Но были включены и работы, учитывавшие йогу и тай-чи (они дали лучшее влияние на память, чем все остальное), и даже Pokemon Go (дал максимальное улучшение по общим когнитивным способностям). Ясно, что настолько разные упражнения должны давать и различный эффект по возрастам. Но ограниченность разбивок данных по ним не позволила исследователям прояснить этот момент.
Отдельно они отметили, что эффект упражнений на тесты у всех возрастных групп проявлялся очень быстро — от одного до трех месяцев после начала. Проблемой остается то, что эти данные трудно назвать особенно полезными на практике. Как отмечает ВОЗ, 80% несовершеннолетних и 31% взрослых имеют нехватку тренировок, и в последние десятилетия ситуация не показывает тенденций к изменению.
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