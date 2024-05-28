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Физически слабые люди оказались сильнее подвержены психическим заболеваниям
Физическая слабость может быть одной из причин депрессии, выяснили ученые из США. Согласно их исследованию, риск этого заболевания повышается при наличии даже одного из пяти признаков слабости.
Предыдущие исследования показали, что физическое здоровье напрямую связано с психическим. К тревожности и депрессии может привести несбалансированное питание с большим количеством жирного и сладкого, нерегулярный режим сна. При этом ранние симптомы некоторых телесных заболеваний, например системной красной волчанки, нередко путают с признаками психических расстройств.
Ученые из Йельского университета в США обнаружили сильную связь между физической слабостью и риском развития депрессии. Материалом их исследования стали данные 352 277 человек от 37 до 73 лет из британского биобанка, состояние которых оценили в период с 2006 по 2010 год, а затем спустя 12,25 года. Полученные результаты опубликовал журнал Nature Communications.
В качестве критериев физической слабости рассматривались потеря веса, истощение, чувство слабости, отсутствие физической активности и низкая скорость ходьбы. Тех, кто не соответствовал ни одному из них, обозначили как «неслабых». «Близкими к слабости» считали людей с одним или двумя показателями, а «слабыми» — с тремя и более.
Спустя 12 с четвертью лет после первичной оценки данных оказалось, что у «близких к слабости» и «слабых» участников исследования депрессию диагностировали в 1,6 и 3,2 раза чаще, чем у «неслабых». Связь между физической слабостью и риском депрессии становилась тем прочнее, чем большему количеству критериев соответствовал человек. При этом у мужчин и людей среднего возраста слабость сильнее соотносилась с ухудшением психического состояния, чем у женщин и пожилых участников исследования.
На связь между физической слабостью и риском депрессии повлияли некоторые маркеры воспаления, например повышенный уровень лейкоцитов (в частности, нейтрофилов — одной из их разновидностей) и С-реактивного белка, который вырабатывается печенью. Значимым оказалось и уменьшение объема мозга в пяти областях.
Авторы статьи предположили, что слабость может приводить к воспалительному процессу в мозге и изменениям в его структуре, а все это, в свою очередь, становится причиной депрессии. Гипотезу необходимо проверить в дальнейших исследованиях, но имеющиеся результаты уже можно считать доказательством тесной связи между физической слабостью и психическим здоровьем.
По мнению исследователей, врачам стоит оценивать степень физической слабости пациентов во время их плановых визитов. Работа над ее снижением может стать одним из важных аспектов профилактики и лечения депрессии, впоследствии снизив распространенность этого заболевания.
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