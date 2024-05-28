Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Астрономы раскрыли космическую историю метеорита Ишгль
Международный коллектив ученых провел исследование и выяснил интригующую космическую историю метеорита Ишгль. Астрономы проанализировали наблюдения немецкой части европейской болидной сети за все время ее существования (57 лет). В результате анализа записей болидов и данных о погодных условиях ученые установили точное время падения метеорита, вычислили траекторию болида, вес при входе в атмосферу, степень рассеяния, массу фрагментов после падения и орбиту космического тела до столкновения с Землей. Работой коллектива руководила доцент Университета Хельсинки, старший научный сотрудник Уральского федерального университета Мария Грицевич.
Описание метеорита, его данные и методы исследования авторы опубликовали в журнале Meteoritics & Planetary Science. «Обнаружение и открытие метеорита Ишгль крайне интересно. В июне 1976 года на горной дороге на высоте две тысячи метров над уровнем моря примерно в двух километрах к северо-западу от тирольского города Ишгль в Австрии лесничий Йозеф Пфефферле во время расчистки остатков снежной лавины нашел полностью покрытый свежей корой плавления камень весом примерно один килограмм.
Камень, вероятно, сместился с более высокой области горы вместе со снежной лавиной. Господин Пфефферле не придал ему особое значение и положил дома в коробку, где хранил более 30 лет. В 2007 году австрийские СМИ сообщили о громком деле, касающемся метеорита — третьего обнаруженного фрагмента Нойшванштайн, найденного недалеко от Ройтте в Тироле (Австрия). Эти сообщения напомнили г-ну Пфефферле о его находке в 1976 году. В 2008 году он отвез образец в Инсбрукский университет, где установили, что находка — метеорит», — рассказывает историю Мария Грицевич.
Образец классифицировали как хондрит отличной сохранности LL6 со степенью выветривания W0. Это означает: между падением метеорита и его обнаружением прошло относительно немного времени, а условия, в которых находился метеорит до обнаружения были относительно хорошие (не было резких перепадов температуры, сильных ветров).
«Цель нашей работы заключалась в том, чтобы установить возможную связь между найденным метеоритом и зарегистрированным метеорным явлением. На сегодня науке известно лишь порядка 50 случаев, когда удалось обнаружить метеорит с привязанной к нему атмосферной траекторией и орбитой. А возможность ассоциации метеорита со степенью выветривания W0 — с минимальными признаками воздействия земных условий — с такой информацией (траекторией и орбитой) является ключевой для понимания процессов, определивших историю формирования и эволюции Солнечной системы», — поясняет Мария Грицевич.
Ученые изучили снимки Европейской сети с камер, установленных в Германии, которая охватывала территорию площадью 400 тысяч квадратных километров. Данные проанализировали с 1966 по 2022 годы (когда сеть завершила работу). Снимки, датированные после обнаружения метеорита в горах, нужны были, чтобы оценить статистику падения метеоритов. Как поясняют ученые, за время операции болидной сети было зарегистрировано более две тысячи болидов. Однако подавляющее большинство полностью разрушилось в атмосфере. И лишь 12 случаев можно было классифицировать как явления падения метеоритов массой более 0,5 килограмма.
«В ночь с 23 на 24 ноября 1970 года яркий болид EN241170 сфотографировали сразу 10 станций Европейской сети. Время падения метеорита — 01:47 UTC — сообщалось с разницей в минуту также очевидцами падения. В архиве DLR в Аугсбурге все еще есть 10 оригинальных негативов, запечатлевших это явление. Такое количество регистраций — редкая удача, особенно принимая во внимание год падения метеорита — 1970-й. Поэтому траектория болида была видна на протяжении всей продолжительности в 7,4 секунды», — рассказывает астроном финской болидной сети Яакко Висури.
Кроме того, исследователи проанализировали архивные данные Немецкой метеорологической службы. Погодные условия помогли рассчитать темную фазy полета метеорита и территорию, на которую разлетелись фрагменты, количество которых могло достигать нескольких десятков. Также, по подсчетам ученых, начальная масса тела при входе в атмосферу составляла 95–165 килограммов. По подсчетам, на землю упало от 24 до 37 килограммов (масса всех фрагментов). Анализ космогенных радионуклидов позволил определить возраст метеорита — около 7–9 миллионов лет.
«Теперь в базе данных Метеоритного бюллетеня метеорит Ишгль может справедливо находиться не в категории “находка”, а “подтвержденное падение”. По состоянию на 2024 год Ишгль является одним из девяти подтвержденных метеоритов наряду с Мауэркирхен, Мюлау, Минниххоф, Ланценкирхен, Прамбахкирхен, Иббситц, Нойшванштайн и Киндберг, обнаруженных на территории современной Австрии. После случаев Пржибрама и Лост Сити, Ишгль является третьим старейшим падением, где был обнаружен метеорит и определена гелиоцентрическая орбита до столкновения.
Полагаю, следует изучить и другие примечательные события болидов с помощью доступных сегодня методов и знаний. Объединив исторические записи и современные подходы, мы получим больше информации и лучше поймем происхождение и характеристики падения метеоритов», — заключает аспирант Университета Хельсинки Ярмо Мойланен. Отметим, в исследовании приняли участие астрофизики из Финляндии, России, Швеции, Швейцарии, Германии, Испании, Австрии, ОАЭ и Словакии.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Американские ученые показали: стереотип о том, что женщины, склонные заниматься случайным сексом, имеют более низкую самооценку по сравнению с другими дамами, не выдерживает критики.
Лимфатические узлы — чувствительные мишени для канцерогенных химических веществ. Появляется все больше доказательств того, что иммунологические нарушения из-за воздействия растворителей, антипиренов, пестицидов и красок для волос играют ключевую роль в начале развития злокачественных лимфом. Опасны ли в этом смысле татуировки, выяснила команда медиков из Швеции.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Чрезмерный или неконтролируемый просмотр порноконтента, как правило, связан с особенностями психологического и эмоционального состояния человека. Какие именно факторы вызывают потребность в видео «для взрослых», объяснили специалисты из Австралии.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?
Возрождение MACHO может решить проблему темной материи, но заставит пересмотреть космологию
Вопросы читателей (ч. 5)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии