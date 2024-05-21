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Ночные кошмары и галлюцинации назвали возможным признаком аутоиммунных заболеваний
Страшные сны и галлюцинации могут быть ранним признаком аутоиммунных заболеваний, в том числе системной красной волчанки. К такому выводу пришла международная группа исследователей, опросив пациентов и врачей.
Аутоиммунными называют заболевания, при которых иммунная система атакует собственные клетки организма. В результате возникают хронические воспаления кишечника, щитовидной железы, сахарный диабет первого типа. Недавние исследования сообщали также об аутоиммунной природе шизофрении и о связи аутоиммунных заболеваний с повышенным риском психоза.
Международная группа исследователей из Великобритании, США и Италии обратила внимание на то, что с психозом нередко путают ранние симптомы системной красной волчанки или ее рецидива. Это аутоиммунное заболевание, при котором в организме появляются антитела к собственной ДНК и поражаются разные органы: суставы, кожа, почки, сердце, легкие, кровеносные сосуды, мозг. Научную статью, где в качестве «предшественников» волчанки рассматриваются яркие ночные кошмары и галлюцинации при бодрствовании, опубликовал журнал EClinicalMedicine.
Исследователи опросили с помощью анкеты 676 человек с подтвержденной системной красной волчанкой и 400 докторов. Они также провели подробные интервью с 69 людьми, у которых обнаружили ревматические (поражающие все структуры соединительной ткани) аутоиммунные заболевания, включая волчанку, и с 50 врачами. Особое внимание уделили 29 неврологическим и психическим симптомам. По возможности пациенты восстанавливали порядок, в котором появлялись эти симптомы, когда болезнь обострялась.
Одним из наиболее распространенных симптомов оказалось нарушение сна, при котором пациенты видели яркие, мучительные кошмары. Обычно такие сны были связаны с нападением, попаданием в ловушку, переживанием стихийных бедствий: «Как будто совершаются убийства, как будто с людей сдирают кожу». С этим симптомом столкнулись 60% опрошенных, треть из которых сообщили о его появлении более чем за год до постановки диагноза. Трое из пяти болеющих волчанкой и один из трех имеющих другое ревматическое аутоиммунное заболевание чаще начинали видеть ночные кошмары непосредственно перед возникновением галлюцинаций.
Пациенты, которые сталкивались с галлюцинациями, неохотно рассказывали о своем опыте, а многие опрошенные медики сообщили, что раньше никогда не считали «кошмары во сне и наяву» признаками обострения аутоиммунной болезни. Медсестра из Шотландии отметила:
«Я видела, как пациенты, особенно молодые женщины, поступали в больницу с приступом психоза, а на волчанку их не проверяли до тех пор, пока кто-нибудь не говорил: “Интересно, а может ли это быть волчанка?” До этого могло пройти несколько месяцев. Мы все чаще замечаем, что именно так волчанка поражает некоторых людей и им нужны не антипсихотические препараты, а большое количество стероидов».
Исследователи обратили внимание на то, что врачам стоит подробнее обсуждать с пациентами неврологические и психические симптомы, в частности ночные кошмары и галлюцинации. Люди, которые приходят в больницу, могут считать их незначимыми или стыдными, а потому утаивать детали, важные для диагностики и последующего лечения. Как отметили доктора, участвовавшие в интервью, внимание к ранним симптомам может стать «системой раннего предупреждения». Оно позволит своевременно и грамотно начать уход за пациентом и даже уменьшить время его пребывания в клинке благодаря предотвращению обострений на ранней стадии.
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