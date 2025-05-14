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Переработка вызвала анатомические изменения в мозге
Давно известно, что переработки негативно сказываются на физическом и психическом здоровье человека. Однако неврологические механизмы этого влияния и связанные с ним анатомические изменения ясны не были. Южнокорейские исследователи изучили структуру мозга у людей с разным графиком работы и обнаружили новую закономерность.
Многие современные исследования посвящены поиску условий труда, которые, с одной стороны, позволят бизнесу достичь успеха, с другой — будут безопасными и комфортными для сотрудников. Например, ученые оценили эффективность гибридной работы в сравнении с очной и полностью удаленной, а также проверили, стоит ли переходить с «сидячих» столов на «стоячие».
Специалисты из Университета Енсе, Университета Чунан и Пусанского национального университета (все — в Южной Корее) изучили, как полный рабочий день и сверхурочные часы сказываются на структуре мозга. Результаты пилотного исследования появились в научном журнале Occupational and Environmental Medicine.
В качестве основного метода авторы публикации выбрали структурный анализ объема мозга. Участвовали в исследовании 110 медицинских сотрудников, из которых 78 человек (72%) придерживались нормального графика без переработок, а 32 человека (28%) — периодически задерживались и каждую неделю работали суммарно более 52 часов. Склонные к сверхурочной работе медики были значительно моложе другой части выборки, имели меньший стаж и более высокий уровень образования.
У людей, которые регулярно перерабатывали, исследователи обнаружили значительные изменения в 17 областях мозга, связанных с исполнительными функциями и эмоциональной регуляцией. В их числе были, например, средняя лобная извилина (связана с вниманием, рабочей памятью и обработкой речи), верхняя лобная извилина (отвечает за внимание, планирование и принятие решений), а также островковая доля мозга (участвует в обработке эмоций, самосознании и понимании социального контекста).
Авторы статьи отметили, что без долгосрочных данных нельзя назвать выявленные структурные изменения следствием переутомления или предрасполагающим фактором. Однако, по их мнению, полученные результаты — первый шаг в изучении связи между переутомлением и здоровьем мозга, подчеркивающий важность внимания к гигиене труда.
«Наблюдаемые изменения в объеме мозга могут служить биологической основой для когнитивных и эмоциональных проблем, которые часто возникают у переутомленных людей. Чтобы подтвердить эти результаты и описать лежащие в их основе механизмы, необходимы лонгитюдные и мультимодальные исследования с использованием нейровизуализации», — пояснили ученые.
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