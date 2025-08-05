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Слушатели узнают про знаменитых членов Русского географического общества, отмеченных государством выпусками почтовых марок и открыток.
О мероприятии
Многие исторические события нашей страны были отмечены выпусками почтовых марок Российской империи, особенно много – Советского Союза и Российской Федерации. Создание Русского географического общества являлось таким выдающимся историческим событием страны, а его знаменитые члены Общества осуществили исторические открытия в географии, этнографии, океанологии и во многих других смежных науках.
Член Русского географического общества, филателист-историк Владимир Нелепин посвятит свою лекцию истории создания Русского географического общества, его учредителям, почетным членам, руководителям РГО за всю его историю, а также знаменитым членам Общества, отмеченным государством выпусками почтовых марок и открыток.
переулок Гривцова, дом 10, литера А
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
На протяжении 200 лет ученые спорили о главных виновниках одной из самых страшных военных катастроф в истории. Что именно погубило Великую армию Наполеона во время отступления из Москвы? Холод, голод, тиф? Авторы нового исследования использовали самые передовые технологии анализа древней ДНК и выяснили основную причину краха отступающей наполеоновской армии.
Новый отчет о клиническом случае, вышедший в журнале Cureus, мог бы, наверное, служить иллюстрацией к русской поговорке «Седина в бороду, бес в ребро». За помощью к медикам обратился 76-летний мужчина, во время секса надевший на половой орган пять металлических колец, чтобы усилить эрекцию.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
О происхождении картофеля ученые спорили на протяжении десятилетий, однако расставить все точки над i удалось только сейчас: «земляное яблоко», как оказалось, появилось около девяти миллионов лет назад в результате гибридизации предков томата и редкого южноамериканского растения Etuberosum.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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