О мероприятии

Многие исторические события нашей страны были отмечены выпусками почтовых марок Российской империи, особенно много – Советского Союза и Российской Федерации. Создание Русского географического общества являлось таким выдающимся историческим событием страны, а его знаменитые члены Общества осуществили исторические открытия в географии, этнографии, океанологии и во многих других смежных науках.

Член Русского географического общества, филателист-историк Владимир Нелепин посвятит свою лекцию истории создания Русского географического общества, его учредителям, почетным членам, руководителям РГО за всю его историю, а также знаменитым членам Общества, отмеченным государством выпусками почтовых марок и открыток.

Расписание переулок Гривцова, дом 10, литера А Санкт-Петербург 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация