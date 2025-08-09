Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Perseverance сделал самое четкое изображение панорамы Марса за всю историю миссии

Марсоход Perseverance, который сегодня работает внутри кратера Езеро на Красной планете, сделал 96 снимков, объединенных в единое изображение, которое стало самой четкой панорамой Марса из всех, что когда-либо были сделаны. На ней можно увидеть холмы, расположенные на расстоянии 65 километров от аппарата NASA.

Самое четкое изображение панорамы Марса за всю историю миссии Perseverance (естественные цвета) / © NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS

Специалисты NASA объяснили, почему марсоходу ранее не удавалось получать столь же четкие изображения Красной планеты, на поверхности которой он работает с 2021 года. Дело в том, что марсианская пыль значительно ограничивает видимость, однако иногда на Красной планете случаются периоды спокойствия, когда небо очищается от нее. Именно это и произошло 26 мая 2025 года, когда Perseverance, воспользовавшись открывшейся возможностью, получил самое четкое изображение панорамы Марса за всю историю миссии.

Самое четкое изображение панорамы Марса за всю историю миссии Perseverance (усиленные цвета) / © NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS

NASA опубликовало две версии изображения: в естественных цветах, где марсианское небо имеет красноватый оттенок, и в усиленных цветах, где оно выглядит чистым и обманчиво голубым.