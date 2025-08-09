  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
9 августа, 10:54
Юлия Трепалина
41

Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

❋ 4.2

Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.

Медицина
# ChatGPT
# бромиды
# здоровье
# нейросети
# психоз
# соль
бромид натрия
Бромид натрия (NaBr) — белый кристаллический порошок без запаха, имеющий соленый вкус / © Walkerma, Wikimedia Commons

Ученые неоднократно предупреждали, что из-за риска ошибок и неточностей полагаться на рекомендации ChatGPT или других ИИ-систем в вопросах здоровья может быть опасно. Тем не менее, такого рода запросы нейросетям — одни из самых частых. По результатам опроса, в США примерно каждый шестой взрослый не реже раза в месяц обращается к генеративным чат-ботам для поиска медицинской информации и консультаций. Среди людей до 30 лет таких оказалось около четверти.

В издании Annals of Internal Medicine: Clinical Cases появился отчет о клиническом случае, иллюстрирующем, чем могут обернуться подобные обсуждения с нейросетями.

В отделение скорой помощи одной из клиник США обратился 60-летний местный житель с жалобами на то, что его пытался отравить сосед. Мужчина испытывал сильную жажду, но при этом крайне подозрительно отнесся к предложенной воде. Он признался, что дома пьет только дистиллированную воду и придерживается строгого вегетарианства. Об употреблении каких-либо препаратов или добавок пациент поначалу не сообщил.

Первичное лабораторное обследование выявило гиперхлоремию — повышенное содержание хлоридов в сыворотке крови (126 миллимоль на литр при нормальном диапазоне 98-108), одной из причин которого могло быть обезвоживание. Также у него обнаружили низкий уровень фосфатов и другие отклонения. С учетом этого мужчину поместили в больницу под наблюдение для восполнения запасов жидкости и мониторинга электролитов.

По результатам исследований и консультаций с токсикологами вероятной причиной избытка хлоридов посчитали бромизм — хроническое отравление бромом при продолжительном употреблении его солей. В последующем у мужчины диагностировали множественный дефицит микроэлементов, в том числе витаминов C, B12 и фолиевой кислоты.

В первые сутки у пациента проявились признаки усиливающейся паранойи, слуховые и зрительные галлюцинации. После попытки сбежать его поместили на принудительное психиатрическое лечение и назначили препарат от психоза, а позднее перевели в психиатрический стационар.

Введение жидкостей и восполнение электролитов позволило стабилизировать состояние, и тогда больной подробнее рассказал о событиях до госпитализации. Оказалось, что у него ранее наблюдались другие симптомы: угри на лице, гемангиомы, усталость, бессонница и легкие нарушения координации. Все это согласовалось с предполагаемым отравлением бромом. Также мужчина признался, что тремя месяцами ранее решил провести на себе эксперимент. Начитавшись о вреде для здоровья хлорида натрия (NaCl), то есть поваренной соли, он исключил ее из рациона и стал употреблять бромид натрия (NaBr).

Со слов пациента, на это его подвигли якобы имеющиеся познания в диетологии времен обучения в колледже, и совет ChatGPT о том, чем можно заменить хлорид натрия. Рекомендованное вещество — белый кристаллический порошок без запаха, тоже имеющий соленый вкус, — мужчина приобрел в интернете. Неудивительно, что после подобных опытов уровень бромидов у него в крови зашкаливал, достигая 1700 миллиграммов на литр при диапазоне нормальных значений от 0,9 до 7,3 миллиграмма на литр.

Поскольку врачи, описавшие случай, не видели историю запросов «биохакера» в ChatGPT, точная формулировка, которую он направил нейросети и полученный дословный ответ остались неизвестными.

Медики предположили, что пациент пользовался версией ChatGPT 3.5 или 4.0 и не пояснил, для каких целей ищет замену. Дело в том, что соли брома могут использоваться вместо хлорида натрия, но не в организме, а в бытовой химии — чистящих средствах и составах для обработки бассейнов. Врачи сами попробовали спросить нейросеть о том же, и среди ответов действительно увидели упоминание бромида. Хотя чат-бот предупредил о необходимости более широкого контекста, он не сообщил о потенциальном вреде для здоровья и не уточнил у пользователей, для чего нужна информация, как, вероятно, на его месте поступил бы медик.

Мужчину продержали в стационаре полные три недели. Когда физическое и психическое состояние достаточно улучшилось, его выписали, предварительно снизив дозировку антипсихотических лекарств, а затем отметив их. При контрольном осмотре через две недели пациент оставался стабильным.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
766 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Медицина
# ChatGPT
# бромиды
# здоровье
# нейросети
# психоз
# соль
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
09 Авг
1300
Телескопы Пулкова
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
09 Авг
750
Луна в вопросах и ответах
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
09 Авг
800
Зубы и губы у динозавров
Medio Modo
Москва
Лекция
09 Авг
800
Кто здесь главная? Биология женского доминирования
Центр «Архэ»
Онлайн
Беседа
10 Авг
Бесплатно
Тайны патрициев и загадки плебеев
ВДНХ
Москва
Лекция
10 Авг
Бесплатно
Полет к Луне. Сбывшаяся мечта человечества. Не пора ли возвращаться?
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
10 Авг
Бесплатно
Герои космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Авг
Бесплатно
Опасные рыбы и их предки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Авг
Бесплатно
Мангазея. 400 лет легенды
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
7 августа, 12:38
ПНИПУ

Российские нормы веса грузовиков помешали торговле с Китаем

Китай остается ключевым торговым партнером России. Товарооборот между странами растет с каждым годом и за 2024 год составил 245 миллиардов долларов. Более 70% экспорта приходится на углеводороды, также растут поставки руды, алюминия, неорганической химии и удобрений. Значительная часть грузов перевозится тяжелым автомобильным транспортом. Нормы веса грузовиков в России и КНР отличаются — у нас их полная масса ограничена больше, чем в Китае. Это сказывается на объеме перевозимого товара и эффективности логистики. Ученые Пермского Политеха изучили международный опыт и предлагают пересмотреть отечественные стандарты трансграничной торговли, чтобы увеличить товарооборот. Предложенные решения сократят издержки на дорожную инфраструктуру, повысят возможности перевозок до 14%, ускорят и упростят логистику между странами.

ПНИПУ
# грузовик
# грузоперевозки
# Китай
# Россия
# товары
7 августа, 13:34
Юлия Трепалина

В танцевальном репертуаре какаду насчитали не менее 30 движений

Группа исследователей из Австралии и Великобритании собрала и проанализировала десятки видео из соцсетей с какаду, а также провела эксперимент с попугаями из зоопарка, чтобы детально изучить их танцевальное поведение.

Биология
# какаду
# музыка
# поведение животных
# попугаи
# птицы
# танцы
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
3 августа, 12:57
Александр Березин

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# фотосинтез
5 августа, 11:50
ПНИПУ

Рекордные возраст и размер: ученый рассказал, стоит ли бояться приближающейся кометы 3I/ATLAS

В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.

ПНИПУ
# Земля
# комета
# Млечный путь
# Солнечная система
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

    9 августа, 10:54

  2. Антропологи нашли древнейшее свидетельство искусственной модификации черепа в Европе

    9 августа, 09:00

  3. Поощрения, а не запреты, помогли учащимся проводить меньше времени в смартфонах

    8 августа, 20:03

  4. Прямохождение у предков людей связали с перемещением по деревьям

    8 августа, 16:20
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Алексей Утев
3 часа назад
Откуда такие данные нагрузки на ось?

Российские нормы веса грузовиков помешали торговле с Китаем

Валентин Ларин
5 часов назад
Я б сказал чуть иначе, по-другому: " Ведь не прятался в норках своих бесконечных, а вышел спокойно прогуляться на Мать - природушку: подышать чистым

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Владимир Басов
6 часов назад
Можно посмотреть физическую карту мира, там пустыни, примерно на одной линии, начиная от Китая через Азию , Сахару и до Центральной и Южной Америк,

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Sergey Gorovoy
10 часов назад
умом пойти - какая красота! ❤

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Иван Колупаев
10 часов назад
Mikhail, впрочем у наса есть и описание как был сделан конкретно этот снимок

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Иван Колупаев
10 часов назад
Mikhail, монтаж. Делают серию снимков а потом совмещают и за счет перекрытия рука становится невидимой. Тут персеверанс но принцип тот же

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

1 2
10 часов назад
Эх, читал-читал в предвкушении, а там юпитер. Блин! Чтобы в таких условиях, с тремя большими гравитирующими телами, там сфомировалась каменистая

В обитаемой зоне Альфы Центавра А нашли кандидата в планеты

Владимир Басов
13 часов назад
Можно посмотреть физическую карту мира, там пустыни, примерно на одной линии, начиная от Китая через Азию , Сахару и до Центральной и Южной Америк,

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

qetuowryip
13 часов назад
Наши студенты и школьники будут просто носить два телефона, на одном баллы зарабатывать, в другом зависать

Поощрения, а не запреты, помогли учащимся проводить меньше времени в смартфонах

Питон Удав
14 часов назад
"Когда несколько миллионов лет назад Земля начала становиться холоднее и суше, почти сплошной покров лесов в Африке начал прерываться саваннами"

Прямохождение у предков людей связали с перемещением по деревьям

Вячеслав Долинин
15 часов назад
Ещё там был маленький вертолёт

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Sam Dowson
16 часов назад
Среди полысевших, вкусно пахнущих для хищников, спустившихся с деревьев приматов в живых оставались лишь те, кто понемногу пользовался тонкой

Прямохождение у предков людей связали с перемещением по деревьям

Anzela Korkut
18 часов назад
Марсианский закат прекрасен.

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Mikhail Lukashev
18 часов назад
Антон, сарказм тут не к месту. Вопрос был вполне адекватный.

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Mikhail Lukashev
18 часов назад
Максим, спасибо. Поищу снимки.

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Viacheslav M.
19 часов назад
Автор ничего не перепутал? Может 28 пикселей на сантиметр?

«Чандраян-2» передал самые четкие снимки места крушения японского модуля на Луне

Иван Колупаев
19 часов назад
Александр, надеюсь вы понимаете что в боевых условиях данные о потерях противника не стоит воспринимать как 100% точную информацию?

СМИ сообщили о новой программе SpaceX с участием Starship

Юлия Трепалина
19 часов назад
Валерия, в тексте же поясняется, почему приводится ссылка. Это предыдущее исследование по теме, но на гораздо меньшей выборке В новой работе -

Сахар и подсластители свели на нет потенциальную пользу чая для здоровья

Антон Литвинов
20 часов назад
Mikhail, рядом проезжал советский аппарат, он его попросил, чтобы тот его сфоткал

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Sam Dowson
22 часа назад
- сок этого растения содержит игольчатые кристаллы оксалата кальция и фермент диффенбахин, которые при контакте вызывают ожоги кожи, отек

Фикусы и гиацинты: распространенные комнатные растения, которые нанесут вред здоровью

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно