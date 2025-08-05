О мероприятии

Спортивная архитектура Москвы занимает особое место на карте мира и имеет свою историю. Культура спорта в Восточной Европе, получившая импульс развития в начале ХХ века, потребовала для своего обслуживания поля и сооружения, превратившиеся со временем в стадионы. Долгий процесс становления функционального задания и стилистического облика в спорте характеризуется как европейскими влияниями, так и самобытными формами состязательных зрелищ.

Первый стадион в Москве появился в 1923 году. Тогда же в 1920-х появляются разные типы ведомственных стадионов. В 1930–1950-е годы люди уже имели дело с физкультурными парками и развитыми клубными структурами. Масштабные преобразования ландшафта, многофункциональные арены, трибуны, вмещающие десятки и сотни тысяч зрителей: из этих компонентов складывается советский стадион, который в точности отражает идеологическое задание.

Период 1960–1980-х годов характеризуется модернизацией и рационализацией спортивной архитектуры. Развивается тип крытого зрелищного сооружения, также важным направлением становится развитие инфраструктуры для многих видов спорта олимпийского списка. Вершиной спортивной архитектуры Москвы становятся объекты Олимпиады-1980.

Кандидат искусствоведения Дмитрий Козлов расскажет про историю стадионов Москвы.

Расписание Большая Ордынка, 46/3 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация