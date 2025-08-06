Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: сравнение стран по продолжительности оплачиваемого отпуска в 2025 году

Эксперты по расчету заработной платы из компании Moorepay, используя данные о продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска и оплачиваемых праздничных дней в 187 странах с правительственных сайтов, выяснили, сколько оплачиваемого отпуска получат сотрудники в каждой стране в 2025 году.

Инфографика: сравнение стран по продолжительности оплачиваемого отпуска в 2025 году / © Moorepay

В некоторых странах, где отпуск учитывается в «календарных днях», весь оплачиваемый отпуск был переведен в рабочие дни, исходя из пятидневной рабочей недели.

Согласно данным Moorepay, больше всего отдыхают жители Йемена — 46 дней, Ливии — 45 дней и Бахрейна — 44 дня.

Для России расчет в 34 дня получен исходя из 20 рабочих дней официального ежегодного оплачиваемого отпуска плюс 14 праздничных дней.

В США нет общенационального закона, регламентирующего предоставление работникам оплачиваемого отпуска или отдыха в государственные праздники, хотя в некоторых штатах действуют собственные правила.