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Ученые выяснили, действительно ли полезно работать за столом стоя
Сидячий образ жизни часто называют «новым курением», поскольку отсутствие физической активности и работа в неудобных позах приводит к большому количеству проблем со здоровьем. В связи с этим появился тренд на столы для работы стоя. Исследователи из США изучили разные типы рабочих мест и оценили их эффективность — как для здоровья сотрудников, так и для производительности.
Офисные работники, которые большую часть дня проводят сидя за компьютером или бумагами, чаще других людей сталкиваются с хронической усталостью, ощущают боль в спине, заболевают гипертонией. Одно из недавних исследований показало, что сидячий образ жизни вредит и когнитивным функциям, например приводит к проблемам с вниманием и памятью.
Ученые из Техасского аграрно-технического университета в США сравнили эффективность трех типов рабочих мест для производительности труда и повышения активности сотрудников в офисе. В исследовании рассматривались традиционные стол и кресло, а также специальная мебель, ориентированная на стояние или чередование положений. «Стоячим» рабочими местом считался стол с фиксированной рабочей поверхностью примерно на уровне локтя в сочетании с табуретом или высоким стулом. Позволяющим сидеть и стоять — стол, высоту которого можно отрегулировать по собственному усмотрению, с традиционным офисным креслом. Результаты научной работы опубликовал журнал IISE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors.
Авторы статьи проанализировали данные 61 сотрудника крупного университета, чья работа предполагала нахождение преимущественно в положении сидя. Участников исследования разделили на группы в соответствии с типом рабочего места, которое они использовали. Контрольной группой считали тех, чьи стол и кресло были традиционными. Чтобы оценить продуктивность, ученые с помощью специального программного обеспечения собрали информацию об использовании офисных компьютеров как минимум в течение 10 дней, а чтобы измерить физическую нагрузку на рабочем месте — попросили участников исследования неделю носить датчики активности.
Каждый сотрудник, задействованный в эксперименте, также ответил на вопросы о физическом состоянии во время и после рабочего дня: о дискомфорте в шее, верхней части спины, пояснице, плечах, запястьях и кистях рук, бедрах, коленях, лодыжках и ступнях. Кроме того, ученые получили информацию о том, как часто участники исследования меняли положение, кто и каким образом использовал на рабочем месте подставки для ног, подлокотники, подставки для клавиатуры, противоутомительные коврики или другое офисное оборудование.
Сотрудники из «стоячей» группы по времени работали примерно столько же, сколько другие участники исследования, но чаще допускали недочеты, например ошибались в написании слов. Люди, использовавшие альтернативную, а не традиционную мебель, больше времени проводили на ногах, чем контрольная группа, в том числе когда работали за компьютером.
Дискомфорт в шее все участники испытывали в равной степени: в 65% случаев вне зависимости от типа рабочего места. При этом 80% сотрудников на традиционных рабочих местах столкнулись с болью в нижней части спины, а в полностью «стоячей» группе такая проблема возникла только у 51,7% участников исследования.
Ученые пришли к выводу, что различия в продуктивности разных групп не были статистически значимыми, в то время как сотрудники, периодически или постоянно работавшие стоя, затрачивали больше энергии и чувствовали себя лучше. Это значит, что смягчить неблагоприятные последствия офисной работы для организма можно с помощью альтернативных рабочих мест:
«Суть в том, что риск возникновения проблем со здоровьем, связанных с сидячей работой, может быть снижен с помощью альтернативных вариантов рабочих мест, ориентированных на работу стоя или позволяющих чередовать сидячее и стоячее положения. Это беспроигрышные решения, поскольку они улучшают здоровье работников, при этом сохраняя высокую производительность», — сообщили авторы исследования.
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