Слушатели узнают, почему одни небесные явления кажутся загадочными, а другие порой ошибочно принимаются за НЛО.
О мероприятии
Лектор Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко и любитель астрономии Андрей Антонов поможет разобраться, что именно можно увидеть на небе невооруженным глазом. Спутники, метеоры, планеты, звезды — все это станет ближе и понятнее. Участники узнают, почему одни небесные явления кажутся загадочными, а другие порой ошибочно принимаются за НЛО. Лектор объяснит, как отличить реальное от вымышленного и научиться «читать» небо как настоящие астрономы.
ул. Семашко, д. 7Б
