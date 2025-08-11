  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Взгляд на звезды

Слушатели узнают, почему одни небесные явления кажутся загадочными, а другие порой ошибочно принимаются за НЛО.

ИЦАЭ
13 августа, 17:30 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Нижний Новгород ул. Семашко, д. 7Б

О мероприятии

Лектор Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко и любитель астрономии Андрей Антонов поможет разобраться, что именно можно увидеть на небе невооруженным глазом. Спутники, метеоры, планеты, звезды — все это станет ближе и понятнее. Участники узнают, почему одни небесные явления кажутся загадочными, а другие порой ошибочно принимаются за НЛО. Лектор объяснит, как отличить реальное от вымышленного и научиться «читать» небо как настоящие астрономы.

Расписание
13
Среда
Август 2025
ул. Семашко, д. 7Б Нижний Новгород
17:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Семашко, д. 7Б

11 августа, 09:24
Александр Речкин
1
# астрономия
# звезды
# космос
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 августа, 15:19
Любовь С.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.

Астрономия
# астрофизик
# горизонт событий
# лазер
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Скорость света
# Черные дыры
9 августа, 09:00
Денис Яковлев

Антропологи нашли древнейшее свидетельство искусственной модификации черепа в Европе

Новое исследование ученых показало: череп, найденный полвека назад в итальянской пещере, — древнейший пример искусственной модификации черепа из когда-либо обнаруженных в Европе.

Антропология
# антропология
# археология
# черепа
8 августа, 10:59
ПНИПУ

Фикусы и гиацинты: распространенные комнатные растения, которые нанесут вред здоровью

Многие привычные комнатные растения, которые украшают наши подоконники, на самом деле могут быть опасны для здоровья людей и животных. Некоторые из них содержат ядовитые вещества, вызывающие отравления, раздражения кожи или даже хронические заболевания. Ученый Пермского Политеха назвал семь растений, которые нельзя держать в квартире, и рассказал, как они «воруют» у нас кислород, какие вещества в их пыльце вызывают головокружение и проблемы с сердцем, какие — похожи борщевик, как мы незаметно окружаем себя плесенью и вредителями и подсказал, что из домашнего «огорода» можно «переселить» на дачу или заменить на безопасные аналоги.

ПНИПУ
# комнатные растения
# лилия
# нарцисс
# растения
9 августа, 15:19
Любовь С.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.

Астрономия
# астрофизик
# горизонт событий
# лазер
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Скорость света
# Черные дыры
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
9 августа, 10:54
Юлия Трепалина

Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.

Медицина
# ChatGPT
# бромиды
# здоровье
# нейросети
# психоз
# соль
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

    9 августа, 15:19

  2. Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

    9 августа, 10:54

  3. Антропологи нашли древнейшее свидетельство искусственной модификации черепа в Европе

    9 августа, 09:00

  4. Поощрения, а не запреты, помогли учащимся проводить меньше времени в смартфонах

    8 августа, 20:03
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Евгений Гончаров
3 минуты назад
Серьезные аппетиты у высокопоставленных военных чиновников США

В США раскрыли ключевые возможности стелс-бомбардировщика B-21 Raider

Жора Эссе
13 минут назад
Природу в чёрно-белом...👀👀👀

Опубликованы снимки дикой природы, получившие награду Monochrome Photography Awards 2025

Сергей Т
2 часа назад
Сравнивать перспективно реально достижимые, обозримые по масштабам, возможностям и существующим технологиям цели с целями, основанными лишь на

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

gapnet
7 часов назад
Олеся ,до нашего сириюс а намного дальше

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Гена Пастухов
9 часов назад
А что конкретно придумал этот товарищ? Таким идеям десятки лет в обед.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Алекс Капут
9 часов назад
Евгений, +4 дня к месту проезда отпуска и обратно, но я не знаю, может это по всей России так?!!! В Норникеле кстати каждый год оплачивают проезд к

Инфографика: сравнение стран по продолжительности оплачиваемого отпуска в 2025 году

Сергей Медведев
9 часов назад
Забавно. Наблюдать как на полном серьёзе, обсуждают околонаучный бред. На ближайшие лет 100, все эти "нано", в компетенции "чубайсов". Это как с

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Nikolay Uvarov
10 часов назад
У меня все фото Марса прошли обработку фотошопом. Нас дурят, что Марс красный. Так и Венера видна в телеском серебряным, но на самом деле Венера

Perseverance сделал самое четкое изображение панорамы Марса за всю историю миссии

Nikolay Uvarov
10 часов назад
Вот поэтому есть программа фотошоп, где исправляет цвета в настоящий цвет. На Марсе марсоходы используют красные фильтры или чёрно-белые.

Perseverance сделал самое четкое изображение панорамы Марса за всю историю миссии

Nikolay Uvarov
10 часов назад
Там где небо голубое, это иесть настоящий цвет Марса.

Perseverance сделал самое четкое изображение панорамы Марса за всю историю миссии

Николай Цыгикало
10 часов назад
Александр, расскажете детали вашей негативной оценки новости автора? Мне любопытно как орбитальному баллистику. Там куча нюансов, давайте

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Виталий Харитонов
14 часов назад
Вот не думал бы, что у итальянского и голландского дела плохи...

Инфографика: самые распространенные языки мира в 2025 году

MikhailkotovOren
14 часов назад
Михаил, в конце 60-х дешевле и проще было действительно слетать на Луну, чем имитировать полет в студии))

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

1 2
14 часов назад
Alex, каво? Я вам говорю что 100м2 при температуре 3500К излучает 1,5 ГВт. Какие внутриатомные связи?

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Николай Цыгикало
15 часов назад
Сергей, трудно сказать. Но и Америку, и Аляску открыли не из острой необходимости. Как и Антарктиду Лазарев с Беллинсгаузеном. Да и Камчатку открыли

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Федор Микишатьев
15 часов назад
Да дело не в ИИ, а в авторах дурацких статей о вреде поваренной соли. В идеале надо иметь понимание того, как работает та или иная система, и чувство

Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

Сергей Т
16 часов назад
Серьезная "птичка". 🤔

В США раскрыли ключевые возможности стелс-бомбардировщика B-21 Raider

Сергей Т
16 часов назад
А смысл? Зачем нам это? Неужели есть острая необходимость?

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Сергей Т
16 часов назад
Кофе пью без сахара, чай без сахара не могу. 🙄

Сахар и подсластители свели на нет потенциальную пользу чая для здоровья

Сергей Т
16 часов назад
К сожалению, процедура пока только для состоятельных. 😕

Паровая революция: новая процедура избавит за 15 минут от аденомы простаты, которой страдают до 90% мужчин

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно