  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
10 августа, 18:26
Рейтинг: +432
Посты: 707

Опубликованы снимки дикой природы, получившие награду Monochrome Photography Awards 2025

Жюри премии Monochrome Photography Awards 2025 вновь отметило лучшие работы в области монохромной фотографии, объявив победителей ежегодного конкурса и представив лучшие черно-белые снимки дикой природы.

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
Высокая оценка конкурса:  естественный закон мира / © Ngai Bun Wong
Высокая оценка конкурса:  естественный закон мира / © Ngai Bun Wong
Снимок, занявший первое место: семья носорогов / © Alessandro Marena
Снимок, занявший первое место: семья носорогов / © Alessandro Marena
Снимок, занявший второе место: олень в тумане / © Jean-Baptiste de Chaisemartin
Снимок, занявший второе место: олень в тумане / © Jean-Baptiste de Chaisemartin
Снимок, занявший третье место: в царстве гигантов / © Randall Ball
Снимок, занявший третье место: в царстве гигантов / © Randall Ball
Высокая оценка конкурса: гепард на бескрайних равнинах восточноафриканской саванны / © Zhayynn James
Высокая оценка конкурса: гепард на бескрайних равнинах восточноафриканской саванны / © Zhayynn James
Высокая оценка конкурса: портрет дальнего родственника / © Shohei Yoshida
Высокая оценка конкурса: портрет дальнего родственника / © Shohei Yoshida
Высокая оценка конкурса: выдающиеся бивни азиатского слона / © George Dian Balan
Высокая оценка конкурса: выдающиеся бивни азиатского слона / © George Dian Balan
Высокая оценка конкурса: лисята на охоте / © Yan Zhang
Высокая оценка конкурса: лисята на охоте / © Yan Zhang
Высокая оценка конкурса: пристальные взгляды / © Jiri Anderle 
Высокая оценка конкурса: пристальные взгляды / © Jiri Anderle 
Высокая оценка конкурса: Дикая природа Пантанала, Мату-Гросу, Бразилия / © Sergio Lucas
Высокая оценка конкурса: Дикая природа Пантанала, Мату-Гросу, Бразилия / © Sergio Lucas
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Авг
Бесплатно
Опасные рыбы и их предки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Авг
Бесплатно
Мангазея. 400 лет легенды
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
12 Авг
Бесплатно
Обдорск купеческий
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
12 Авг
Бесплатно
История Русского географического общества в почтовых марках
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
13 Авг
750
Как зажигаются звезды?
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
14 Авг
Бесплатно
Современные возможности трехмерной биопечати
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
14 Авг
Бесплатно
Стадионы Москвы. От начала до Олимпиады-80
Центр Вознесенского
Москва
Лекция
15 Авг
1000
Пленники холода: ледяные мумии
Medio Modo
Москва
Лекция
16 Авг
Бесплатно
Генетические бродяги: мобильные элементы в ДНК
Экспериментаниум
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 августа, 10:54
Юлия Трепалина

Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.

Медицина
# ChatGPT
# бромиды
# здоровье
# нейросети
# психоз
# соль
9 августа, 15:19
Любовь С.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.

Астрономия
# астрофизик
# горизонт событий
# лазер
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Скорость света
# Черные дыры
9 августа, 09:00
Денис Яковлев

Антропологи нашли древнейшее свидетельство искусственной модификации черепа в Европе

Новое исследование ученых показало: череп, найденный полвека назад в итальянской пещере, — древнейший пример искусственной модификации черепа из когда-либо обнаруженных в Европе.

Антропология
# антропология
# археология
# черепа
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
9 августа, 10:54
Юлия Трепалина

Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.

Медицина
# ChatGPT
# бромиды
# здоровье
# нейросети
# психоз
# соль
9 августа, 15:19
Любовь С.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.

Астрономия
# астрофизик
# горизонт событий
# лазер
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Скорость света
# Черные дыры
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

    9 августа, 15:19

  2. Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

    9 августа, 10:54

  3. Антропологи нашли древнейшее свидетельство искусственной модификации черепа в Европе

    9 августа, 09:00

  4. Поощрения, а не запреты, помогли учащимся проводить меньше времени в смартфонах

    8 августа, 20:03
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Сергей Т
38 минут назад
Серьезная "птичка". 🤔

В США раскрыли ключевые возможности стелс-бомбардировщика B-21 Raider

Сергей Т
1 час назад
А смысл? Зачем нам это? Неужели есть острая необходимость?

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Сергей Т
1 час назад
Кофе пью без сахара, чай без сахара не могу. 🙄

Сахар и подсластители свели на нет потенциальную пользу чая для здоровья

Сергей Т
1 час назад
К сожалению, процедура пока только для состоятельных. 😕

Паровая революция: новая процедура избавит за 15 минут от аденомы простаты, которой страдают до 90% мужчин

Виктор Иванов
1 час назад
За свои 65 лет я не раз сталкивался с бессонницей. Старался искать причину бессонницы и вот к каким выводам пришёл: бессонница приходит тогда, когда

Бессонницу объяснили личностными особенностями человека

Сергей Т
3 часа назад
Международные события последних лет дали значительный толчок развитию военно-промышленных технологий по всему миру.

Представлен малозаметный морской дрон-камикадзе, использующий эффект экраноплана 

Сергей Т
3 часа назад
Отличная идея, если просчитана разумная окупаемость.

Италия построит самый длинный однопролетный подвесной мост в мире

HoD No
4 часа назад
Может когда-то и до наших чиновников дойдёт, что запреты не помогают) вот когда будут платить за использование национального софта, вместо

Поощрения, а не запреты, помогли учащимся проводить меньше времени в смартфонах

Александр Шевченко
4 часа назад
Очень иронично читать эту статью лето 2025-го "Эра бензина уже заканчивается.." ну-ну..😆

Tesla показала миру Cybertruck. Будет ли он успешен?

Николай Цыгикало
4 часа назад
Nikita, про передачу информации вряд ли подскажу. При обращении по орбите с релятивистской скоростью могут быть свои эффекты, прежде всего изменение

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Дмитрий Иванов
4 часа назад
Nikita, если зонд выйдет на кольцевую орбиту, то точка вылета должна попасть в плоскость этой орбиты. Соответственно нам нужно посылать сигнал в

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Nikita Lazarenko
5 часов назад
Николай, как зонд будет отправлять информацию с орбиты чд на скорости 90% от световой? Есть ли понимание как в таких условиях понимать куда должна

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Nikita Lazarenko
5 часов назад
Любовь, а есть ли понимание как будет выглядеть (точнее механизм) отправки обратного сигнала с орбиты чд на скорости 90% от световой? На орбите чд

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Alex Edelstein
5 часов назад
Импульс Гигаваттной мощности, сфокусированный на малой площади гарантированно разрушит межатомные связи. Да и внутриатомные тоже. Для

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Arkady Kolbenev
5 часов назад
Александр, ссылка как бы намекает что я не перешел на сайт плешки. к чему эти передергивания. https://naked-science.ru/article/column/bolshe-poloviny-studentov

Больше половины студентов поверили антироссийской пропаганде

Arkady Kolbenev
6 часов назад
да не может быть! пришла беда откуда не ждали

Больше половины студентов поверили антироссийской пропаганде

Андрей Яресько
7 часов назад
Никита, уже отправили, более того и уже снимки с него есть, даже первый марсианский Дрон вертолет с ним отправили

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Никита Столяров
8 часов назад
Новый модифицированный марсаход пора отправлять время идёт технологии прогрессируют

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Роман Куртин
12 часов назад
Александр, Крымский мост строили на российские деньги ,но не россияне. Поэтому мало-мальски приемлемый результат

Спутниковые снимки впервые показали строительство аэропорта горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия»

1 2
15 часов назад
Лазеры требуют идеального отражения. Но что насчёт пучков частиц? Давление от них на порядки выше чем от фотонов. И отражать не нужно, можно

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно