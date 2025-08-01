О мероприятии

Звезды как люди: рождаются, живут и умирают. Звезды бывают разных цветов, размеров и даже отличаются друг от друга по форме. Они родились такими разными или менялись в процессе жизни? Как узнать возраст звезды? Одиноки ли звезды или они могут жить парами? А какого цвета наше Солнце, и есть ли у него пара? Ответы на эти и многие другие вопросы даст лектор Обсерватории Кошелева Виктория Алексеевна.

Расписание Александровский парк, д.4 Санкт-Петербург 15:45 Купить