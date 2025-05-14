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Лицо как биография: пермские ученые рассказали, почему наши главные эмоции со временем «впечатываются» в черты облика
Лицо — зеркало души, в нем отражается не только наша психика, но и образ жизни и эмоции, которые мы испытываем. Эксперты Пермского Политеха рассказали, почему одни люди выглядят моложе своих лет, а другие — старше, как мозг управляет мимикой, когда эмоции начинают формировать морщины, почему грустить вредно для сохранения молодости и с помощью чего наш мозг безошибочно отличает искреннюю улыбку от фальшивой.
Эмоции — эволюционный код выживания
Выражение чувств относят к регулирующим психическим процессам. Они выступают для человека сигналами благополучия или неблагополучия в жизни. Другими словами, если человек находится во власти негативных эмоций, то это сигнал об утрате чего-то важного для него или он не получает то, в чем нуждается. Тревога заставляет человека быть более осторожным и позволяет выжить.
Эмоции позволяют человеку ощутить всю полноту жизни. Без них мы не сможем выстраивать отношения с миром, с другими людьми, с самими собой. Если человек подавляет свои чувства, это разрушает его здоровье и психику.
Считается, что богатая мимика обеспечивала более эффективную коммуникацию древнего человека с сородичами и, соответственно, позволила им выжить в конкурентной среде. В результате естественного отбора закрепились те черты лица, которые лучше помогали выражать эмоции.
— Удивительно, у всех людей одинаковый набор лицевых мышц, но мимика уникальна. Именно она выступает одним из непосредственных способов выражения эмоций и важнейшей составляющей невербальных средств человека. С ее помощью можно поддерживать и подкреплять смысл вербальных посланий. Благодаря мимике человек может осуществлять обратную связь в процессе коммуникации, что будет способствовать эффективному взаимопониманию, — рассказывает Ольга Юрьева, доцент кафедры «Социология и политология» Пермского Политеха, кандидат психологических наук.
От нейрона к улыбке: как мозг «рисует» эмоции на лице?
Сложная система мимики формируется за счет скоординированной активности множества мозговых структур, участвующих в распознавании, интерпретации и демонстрации эмоциональных реакций.
— Путь нервного импульса, отвечающего за мимическую реакцию, включает в себя несколько важных этапов. Все начинается в эмоциональных центрах мозга, таких как миндалевидное тело, которое играет ключевую роль в обработке эмоций и формировании первичных реакций. Оттуда сигналы передаются в кору головного мозга, где происходит их осознанная обработка и формирование реакции, которую мы можем воспринимать и контролировать. Далее нервные импульсы направляются к моторным нейронам в стволе мозга, которые обеспечивают передачу сигнала к периферическим нервам, — поясняет Иван Шитоев, ассистент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ.
В конечном итоге эти нейроны активируют лицевой нерв (седьмая пара черепных нервов), отвечающий за иннервацию мимических мышц лица. В результате происходит их сокращение, что и вызывает выражение эмоций — улыбку, гримасу или другие мимические движения. Такой сложный и скоординированный процесс позволяет нам реагировать на эмоциональные стимулы и выражать свои чувства.
От 5 до 12: как меняется количество работающих мышц при разных эмоциях?
Количество задействованных лицевых мышц при различных эмоциях действительно варьируется, при этом точные цифры могут несколько отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей и интенсивности выражения.
Улыбка считается одним из наиболее универсальных и приятных проявлений эмоций. Она обычно активирует от 10 до 12 крупных и мелких мышц лица.
— При выражении печали задействуются примерно 5–7 мышц. Основные из них — опускающие угол рта, губ и прижимающие их к зубам. Может включаться и мускулатура, приподнимающая нижнюю часть лица, а также создающая морщинки на лбу, что подчеркивает грустное состояние. В целом, выражение печали более сдержанное и менее активное по сравнению с улыбкой, — поясняет Иван Шитоев, ассистент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ.
Эмоция удивления активирует около 5–6 мышц. Ключевыми являются мышцы поднимающие брови, что придает лицу открытое и удивленное выражение, а также расширяющие глаза и распахивающие верхние веки. Иногда задействуется мускулатура, раскрывающая рот (например, поднимающая губы), чтобы подчеркнуть выражение изумления.
При гневе задействуются около 6–8 мышц. Важнейшие — сжимающие губы, опускающие угол рта. Также активируются мышцы, сокращающие брови и создающие вертикальные морщины на лбу, что придает лицу выражение напряженности и агрессии.
Примечательно, что чем сильнее эмоция, тем больше мышечных групп она вовлекает. Но самое удивительное — наш мозг безошибочно считывает эти тонкие различия, позволяя нам интуитивно отличать искренние эмоции от наигранных. Эта сложная система развивалась тысячелетиями, чтобы сделать человеческое общение максимально точным и выразительным.
Улыбка Дюшенна: почему мозг распознает фальшь за доли секунды?
В 1862 году французский невролог Гийом Дюшен проводил эксперименты с электрическими импульсами, чтобы вызвать искреннюю улыбку. Участники смеялись сквозь боль, но их глаза оставались «холодными» — так ученый доказал, что контролировать эти эмоции сознательно почти невозможно, а искренняя улыбка задействует две мускулатурных группы. Большая скуловая тянет уголки рта вверх. Круговая мышца глаза — создает «гусиные лапки» и приподнимает щеки, делая лицо «светящимся».
«Настоящая» улыбка возникает непроизвольно, когда мы испытываем радость или нежность. Ее невозможно подделать.
— В отличие от нее, фальшивая улыбка, как правило, ограничивается активацией лицевых мышц, ответственных за движение рта. Эти различия объясняются тем, что подлинные эмоциональные состояния инициируют более обширные и сложные нейронные процессы в мозге, включая активацию подкорковых структур, таких как лимбическая система. Подделка некоторых эмоций затруднена из-за необходимости точной координации между различными лицевыми мышцами, а также отражения сопутствующих физиологических изменений, связанных с внутренними переживаниями, таких как изменения в сердечном ритме и дыхании, — объясняет Иван Шитоев.
В кинематографе актеры используют микроэкспрессии (кратковременные непроизвольные движения мышц), идентичные реальным эмоциям, поэтому чаще всего, мы склонны им верить.
Как жизнь «отпечатывается» на лице?
Лицо человека — это не просто набор черт, а уникальная «карта», на которую время, эмоции и образ жизни наносят свои отметины. Одни люди выглядят моложе своих лет, другие — старше, и дело не только в генах.
Исследования в области психологии и нейробиологии подтверждают, что мимика не просто отражает сиюминутные чувства, но и формирует устойчивые изменения во внешности. Так, например, морщины «скорби» (марионеточные линии), идущие от уголков рта вниз к подбородку, могут указывать на частые проявления печали, грусти или разочарования. Межбровные вертикальные морщины между бровями, известные как «гневливые», могут указывать на частое раздражение или сосредоточенность. «Гусиные лапки» (морщины вокруг глаз), появляющиеся при улыбке, могут указывать на частое проявление радости, смеха и позитивных эмоций.
— Жизненный «отпечаток» на лице формируется из-за постоянного сокращения определенных мышц, что приводит к образованию морщин и изменению структуры кожи. С возрастом она теряет эластичность и становится менее способной восстанавливать свою форму после длительной работы мышц. Кожный покров лица состоит из эпидермиса, дермы и гиподермы (подкожно-жировой клетчатки). Дерма содержит коллагеновые и эластиновые волокна, составляющие дермальный матрикс, который обеспечивает упругость и эластичность кожи. Повторяющиеся сокращения мышц, особенно в сочетании с возрастными изменениями (снижение синтеза коллагена и эластина фибробластами), приводят к повреждению дермального матрикса, уменьшению его плотности и потере эластичности кожи, говорит – рассказывает Иван Шитоев, ассистент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ.
Кроме того, с возрастом происходит атрофия жировой ткани (липоатрофия), что приводит к изменению контуров лица, появлению провалов и углублению морщин.
Контроль эмоций может способствовать замедлению возрастных изменений. Осознанное управление лицевыми мышцами (например, минимизация чрезмерной активности) снижает нагрузку на кожу, предотвращая преждевременное образование морщин. Одновременно умеренная тренировка мышечной мускулатуры лица улучшает эластичность тканей. При этом подавляемые чувства, например, скрываемый гнев, могут вызывать хроническое напряжение лицевых мышц, что способствует образованию мимических морщин и дисфункций, аналогичных явным проявлениям.
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