Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Бывший сотрудник NASA рассказал, что агентство просчиталось в оценке ряда космических технологии

Бывший заместитель администратора Управления научных миссий NASA, Томас Цурбухен (Thomas Zurbuchen) опубликовал большой пост в социальной сети Х, поведав об ошибках в прогнозах и недооценке технологии повторного использования ракет.

Возврат первой ступени ракеты Falcon 9 на Землю / © SpaceX

Цурбухен вспомнил, как примерно 15 лет назад проводились исследования, утверждавшие, что ракеты невозможно будет использовать повторно, потому что это слишком сложно технически и финансово нецелесообразно.

Однако, как показал опыт компании SpaceX, исследователи ошиблись в механических свойствах ракет, ограничениях срока службы ускорителей и финансовой оценке количества полетов на каждый ускоритель, а также прироста эффективности в отношении как производства, так и при ремонте ускорителей после полетов.

Цурбухен отметил, что специалисты NASA также ошиблись в воздействие радиации на электронику. Например, электроника марсианского вертолета оказалась значительно эффективнее, чем предсказывали модели.

«Имея большой опыт в космической индустрии, я считаю, что экономические модели, претендующие на прогностическую ценность, не впечатляют. Лучший способ предсказать будущее — это создать его, как это сделала SpaceX», — подытожил Томас Цурбухен.