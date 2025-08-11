Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Конгрессмен призвал NASA отправить зонд в погоню за новым межзвездным объектом

Новая межзвездная комета, обнаруженная астрономами в начале июля этого года, не дает покоя не только ученым, но и политикам.

Художественное изображение зонда «Юнона» / © NASA

Американский конгрессмен Анна Паулина Луна (республиканец от штата Флорида) направила письмо временно исполняющему обязанности руководителя NASA Шону Даффи с призывом использовать зонд «Юнона» для наблюдения межзвездного объекта 3I/ATLAS, как это ранее предложил гарвардский астроном Абрахам Леб.

«Рекомендуется, чтобы NASA провело исследование, оценило, сколько топлива осталось в двигателях «Юноны», — и я поддерживаю продление миссии «Юноны» как минимум до середины марта 2026 года, с затратами около 15 миллионов долларов за каждые шесть месяцев, начиная с текущей даты истечения срока действия — середины сентября 2025 года», — говорится в письме.

Однако эксперты поспешили охладить пыл политика, отметив, что у «Юноны» недостаточно топлива, чтобы отправиться навстречу 3I/ATLAS. При этом астрономы считают, что для наблюдения за 3I/ATLAS можно задействовать научные инструменты автоматической межпланетной станции Европейского космического агентства JUICE, отправленной для изучения системы Юпитера, и орбитальных аппаратов, которые наблюдают за Марсом.