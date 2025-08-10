  • Добавить в закладки
Николай Головин
Николай Головин
10 августа, 16:34
Рейтинг: +250
Посты: 784

В США раскрыли ключевые возможности стелс-бомбардировщика B-21 Raider

Генерал-майор ВВС (Военно-воздушных сил) США Джейсон Армагост, командующий Восьмой воздушной армией, к которой приписаны все современные американские бомбардировщики, рассказал о возможностях B-21 Raider на онлайн-конференции, организованной Институтом аэрокосмических исследований имени Митчелла.

# B-21 Raider
# авиация
# оружие
# США
Первый предсерийный B-21 Raider в полете / © USAF
Первый предсерийный B-21 Raider в полете / © USAF

По словам генерала, помимо передовых характеристик малозаметности, B-21 Raider, как ожидается, будет обладать чрезвычайно большой дальностью полета без дозаправки, обеспечиваемой высокоэффективным фюзеляжем, оптимизированным для высотных полётов, и современными двигателями.

B-21 Raider станет не просто бомбардировщиком, ведь он обладает обширным набором сетевых функций, средств управления боем, радиоэлектронной борьбы, а также разведки, наблюдения и рекогносцировки. В будущем B-21 Raider также сможет выполнять функции воздушного контроллера беспилотных платформ.

В настоящее время ВВС США планируют приобрести не менее 100 бомбардировщиков B-21 Raider, однако высокопоставленные военные чиновники США все активнее выступают за парк из 145 бомбардировщиков.

Предсерийный B-21 Raider сегодня проходит летные испытания, и ожидается, что второй присоединится к нему в ближайшее время. По крайней мере четыре других B-21 Raider находятся на разных стадиях производства, а ряд нелетающих фюзеляжей используется для поддержки текущих испытательных работ. Ожидается, что B-21 Raider в конечном итоге заменит текущий парк ВВС из 19 бомбардировщиков B-2, а также более 40 оставшихся B-1.

Хотя B-21 Raider меньше существующего B-2 и, как следствие, будет нести меньше боеприпасов за один вылет, его конструкция представляет собой баланс между проверенными технологиями и новейшими разработками, чтобы создать эффективную, доступную и устойчивую платформу.

9 августа, 10:54
Юлия Трепалина

Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.

Медицина
# ChatGPT
# бромиды
# здоровье
# нейросети
# психоз
# соль
9 августа, 15:19
Любовь С.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.

Астрономия
# астрофизик
# горизонт событий
# лазер
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Скорость света
# Черные дыры
9 августа, 09:00
Денис Яковлев

Антропологи нашли древнейшее свидетельство искусственной модификации черепа в Европе

Новое исследование ученых показало: череп, найденный полвека назад в итальянской пещере, — древнейший пример искусственной модификации черепа из когда-либо обнаруженных в Европе.

Антропология
# антропология
# археология
# черепа
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
