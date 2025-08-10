Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В США раскрыли ключевые возможности стелс-бомбардировщика B-21 Raider

Генерал-майор ВВС (Военно-воздушных сил) США Джейсон Армагост, командующий Восьмой воздушной армией, к которой приписаны все современные американские бомбардировщики, рассказал о возможностях B-21 Raider на онлайн-конференции, организованной Институтом аэрокосмических исследований имени Митчелла.

Первый предсерийный B-21 Raider в полете / © USAF

По словам генерала, помимо передовых характеристик малозаметности, B-21 Raider, как ожидается, будет обладать чрезвычайно большой дальностью полета без дозаправки, обеспечиваемой высокоэффективным фюзеляжем, оптимизированным для высотных полётов, и современными двигателями.

B-21 Raider станет не просто бомбардировщиком, ведь он обладает обширным набором сетевых функций, средств управления боем, радиоэлектронной борьбы, а также разведки, наблюдения и рекогносцировки. В будущем B-21 Raider также сможет выполнять функции воздушного контроллера беспилотных платформ.

В настоящее время ВВС США планируют приобрести не менее 100 бомбардировщиков B-21 Raider, однако высокопоставленные военные чиновники США все активнее выступают за парк из 145 бомбардировщиков.

Предсерийный B-21 Raider сегодня проходит летные испытания, и ожидается, что второй присоединится к нему в ближайшее время. По крайней мере четыре других B-21 Raider находятся на разных стадиях производства, а ряд нелетающих фюзеляжей используется для поддержки текущих испытательных работ. Ожидается, что B-21 Raider в конечном итоге заменит текущий парк ВВС из 19 бомбардировщиков B-2, а также более 40 оставшихся B-1.

Хотя B-21 Raider меньше существующего B-2 и, как следствие, будет нести меньше боеприпасов за один вылет, его конструкция представляет собой баланс между проверенными технологиями и новейшими разработками, чтобы создать эффективную, доступную и устойчивую платформу.