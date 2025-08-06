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Лекция
16+
Современные возможности трехмерной биопечати

Слушатели узнают, что представляет собой процесс биопечати, какие основные этапы он включает и что можно использовать в качестве «биочернил».

Курилка Гутенберга
14 августа, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Вернадского, 96

О мероприятии

Трехмерная биопечать — новая перспективная технология в биомедицине, направленная на формирование эквивалентов органов и тканей. Доктор биологических наук Елизавета Кудан расскажет о том, что представляет собой процесс биопечати, какие основные этапы он включает и что можно использовать в качестве «биочернил». Будут описаны основные типы биопечати, такие как струйная, экструзионная, лазерная биопечать, а также биопечать во вспомогательной среде. Кроме этого будут приведены примеры ярких работ по биопечати и рассказано, эквиваленты каких органов уже можно напечатать.

Расписание
14
Четверг
Август 2025
Проспект Вернадского, 96 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Вернадского, 96

6 августа, 11:52
Александр Речкин
3
# 3D-биопечать
# биология
# технологии
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# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
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