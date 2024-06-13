Гибридный график работы назвали наиболее эффективным

Ученые из США и Китая назвали самым выгодным формат работы, при котором несколько дней в неделю сотрудники проводят в офисе, а несколько дней выполняют обязанности удаленно. По данным исследователей, это беспроигрышный график как для компаний, так и для коллектива.

Удаленной работе и ее влиянию на сотрудников посвящено немало исследований. Согласно одним, отсутствие необходимости приходить в офис снижает риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, по данным других — негативно сказывается на физической форме и социальной активности. Авторы научных работ об эффективности удаленки либо ее сочетания с очной работой (гибридного, или смешанного, графика) для компаний в основном приходили к неутешительным выводам: удаленная работа ухудшала производительность и, как следствие, статистические показатели.

Исследователи из Стэнфордского университета (США), Китайского университета Гонконга и Пекинского университета (Китай) доказали, что при грамотном управлении гибридная работа, предполагающая несколько дней удаленки в неделю, ничуть не уступает по продуктивности очной. Они также выяснили, что сотрудники на неруководящих должностях при гибридном графике увольняются реже, чем при полной рабочей неделе в офисе. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Nature.

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 1612 сотрудников (395 менеджеров и 1217 представителей неруководящих должностей) китайской компании Trip.com — одного из крупнейших в мире туристических онлайн-агентств. У трети работников было высшее образование, как правило, в области компьютерных наук, бухгалтерского учета или финансов. Большинство участников эксперимента были старше 30 лет, примерно у половины были дети. Почти две трети выборки (65%) составляли мужчины.

В рамках исследования сотрудников, родившихся в четные числа месяца, попросили приходить в офис пять дней в неделю, а тем, кто родился в нечетные числа месяца, разрешили два дня в неделю работать из дома. Результативность оценивали по следующим данным:

— обзоры продуктивности за полгода,

— карьерный рост в течение двух лет после начала эксперимента,

— подробные оценки производительности (в Trip.com принято оценивать вклад сотрудника в инновации, лидерство, наставничество),

— строки кода, написанные отделом разработки.

Кроме того, исследователи опросили участников исследования до и после его начала. Это позволило узнать об их отношении к гибридной работе и восприятии собственной продуктивности.

Исследование показало, что гибридный график работы снизил число увольнений среди сотрудников на неруководящих должностях (особенно среди женщин), а также среди тех, кто жил далеко от работы. По оценкам Trip.com, за счет этого компания сэкономила несколько миллионов долларов.

При этом на производительности сотрудников гибридный формат не отразился. Они, как и при полностью очной работе, достигали желаемых показателей.

По словам исследователей, при гибридном графике количество компромиссов, на которые приходится идти сотрудникам или работодателям, сводится к минимуму, если не к нулю. Однако важное условие его эффективности — грамотная организация работы и управление ею. По мнению авторов статьи, именно проблемы менеджмента сделали негативными результаты предыдущих исследований об удаленке и смешанном графике.

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