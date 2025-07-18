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СМИ сообщили о новой программе SpaceX с участием Starship
По данным газеты Los Angeles Times, космическая компания Илона Маска работает над программой, в рамках которой ее транспортная система Starship будет использоваться для производства коммерческих продуктов на орбите.
Согласно плану программы, которая называется Starfall, тяжелые ракеты-носители Starship будут доставлять в космос небольшие беспилотные капсулы, содержащие различную полезную нагрузку. После вывода на орбиту капсулы будут находиться в космосе определенное время, а затем вновь входить в атмосферу и возвращаться на Землю для последующего восстановления.
Программа Starfall позволит заказчикам SpaceX использовать уникальные условия космоса — микрогравитацию и повышенный уровень радиации — для производства лекарств, полупроводников, продуктов питания и даже косметических товаров.
Эта инициатива может сделать SpaceX ключевым игроком в области космических исследований и разработок для коммерческих нужд.
Сейчас Starfall находится на ранней стадии, и планы могут измениться. Ее успех в значительной степени зависит от технической надежности транспортной системы Starship, испытывающей трудности: несколько последних испытательных пусков закончились взрывами.
Ожидается, что реализация Starfall начнется ближе к концу текущего десятилетия, однако SpaceX уже ведет переговоры с потенциальными клиентами.
Программа Starfall похожа на услуги стартапа Varda Space из Калифорнии, который реализует похожую модель для производства лекарств на орбите. Varda Space уже запустила три капсулы на борту ракеты SpaceX и успешно вернула их на Землю.
Программа Starfall также имеет оборонное значение, так как капсулы с полезной нагрузкой можно будет возвращать из космоса для быстрой доставки большого объема военных грузов и гуманитарной помощи в любые точки Земли.
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