Избыток экранного времени повысил риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у детей

Многочасовое сидение с телефоном в руках или неограниченное время видеоигр у детей и подростков приводит к последствиям, связанным с ухудшением здоровья, выяснили датские исследователи. Сопровождающие привычку не расставаться со смартфоном малоподвижный образ жизни, неправильное питание и недостаточный сон провоцируют риски возникновения болезней сердца в будущем.

Сердечно-сосудистые заболевания, лидирующие как причина смертности, берут свое начало в детском возрасте, отметили авторы опубликованной в Journal of the American Heart Association статьи. Ключевыми факторами их развития становятся ожирение, повышенное артериальное давление, инсулинорезистентность, низкий уровень холестерина. Датские ученые оценили, как эти риски могут возникать в раннем возрасте, учитывая связь между экранным временем и изменениями в режиме питания, сна, физической активности и половым созреванием.

Исследователи проанализировали данные двух групп. В первую вошли 700 пар матерей и детей до 10 лет, во вторую — 411 подростков до 18 лет. В одной экранное время было доступно для 657 детей (94,1%) в возрасте шести лет и для 630 детей (90,3%) в возрасте 10 лет, в другой — для 364 молодых людей (88,6%). Шестилетние дети проводили за гаджетами в среднем 2,0 ± 0,9 часа, десятилетние —3,2 ± 1,2 часа, подростки — 6,1 ± 2,1 часа.

Различия в базовых характеристиках между группами включали доход родителей, образование матери, ее возраст на момент родов, гестационный возраст (количество недель беременности на момент рождения ребенка; это влияет на риск развития заболеваний/состояний, связанных с развитием нервной системы). Также специалисты учитывали курение во время беременности и число братьев и сестер у детей, участвующих в исследовании.

Средневзвешенные значения выводили на основе анкет, которые заполняли родители в первой группе и подростки — во второй. Перед расчетом кардиометаболического риска при каждом клиническом визите у детей и молодых людей измеряли окружность талии, артериальное давление, уровень холестерина, которые корректировались с учетом пола, возраста и роста.

С помощью машинного обучения исследователи проанализировали полученные данные и выявили, что с увеличением экранного времени напрямую связаны малоподвижный образ жизни, поздний отход ко сну, симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а также «западная диета», отличающаяся высоким содержанием жиров, сахаров и пониженным потреблением овощей и фруктов. Кроме того, 10-летние мальчики сидели в телефоне больше, чем девочки, тогда как у шестилетних детей экранное время в зависимости от пола не различалось.

Ученые пришли к выводу, что чем больше дети сидели с гаджетами или перед телевизорами, тем хуже у них были показатели обмена веществ и состояние сердечно-сосудистой системы, причем взаимосвязь усиливалась по мере взросления.

Так, у ребенка, проводящего «в телефоне» три дополнительных часа в день, риск возрастал примерно на четверть и даже на половину выше, чем у его сверстников. Достаточный и своевременный сон смягчал этот фактор, однако в целом результаты исследования показали, что дети и подростки подвержены угрозе больше, чем взрослые.

Все это указало на потенциальную полезность ограничения экранного времени, подобного тому, что когда-то Стив Джобс устанавливал для своих детей. Однако внедрения таких мер в широкой практике вряд ли стоит ожидать по очевидным причинам.

Елена Авдеева 64 статей Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.