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Лекция
12+
Обдорск купеческий

Слушатели узнают, как крошечный северный острог стал торговой столицей Заполярья.

Российская государственная библиотека
12 августа, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Электрозаводская, 12, стр. 1

О мероприятии

Обдорск — старинное название Салехарда, столицы Ямало-Ненецкого автономного округа. С самого основания этот город считался не только крайней точкой Российского государства на севере Западной Сибири, но и важным торговым центром, местом делового общения с коренными жителями ямальских тундр.

Слушатели узнают, как в селе Обдорском появилась одна из крупнейших ярмарок на Тобольском севере, откуда меха и шкуры, рыба, оленина и ворвань (жир морских млекопитающих) поставлялись на рынки Центральной России. Кандидат исторических наук Татьяна Копцева расскажет об истории торговых отношений на Крайнем Севере.

Расписание
12
Вторник
Август 2025
ул. Электрозаводская, 12, стр. 1 Москва
17:00
Бесплатно
Предварительная регистрация не требуется.
Дополнительная информация
Адрес

ул. Электрозаводская, 12, стр. 1

1 августа, 07:31
Александр Речкин
1
# история
# Россия
# Сибирь
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# ChatGPT
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# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

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Olga Iushkova
19 минут назад
Автор, подскажите, если у вас есть информация: а мы научились уже именно "наблюдать", а не "измерять"? Из того, что известно обо всех экспериментах,

Крупнейший опрос Nature показал раскол среди физиков по вопросу о природе реальности

Olga Iushkova
20 минут назад
Автор, подскажите, если у вас есть информация: а мы научились уже именно "наблюдать", а не "измерять"? Из того, что известно обо всех экспериментах,

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Moaz Istmal
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Крупнейший опрос Nature показал раскол среди физиков по вопросу о природе реальности

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Biock
10 часов назад
А скуфы и скифы генетически сходные?

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