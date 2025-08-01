О мероприятии

Обдорск — старинное название Салехарда, столицы Ямало-Ненецкого автономного округа. С самого основания этот город считался не только крайней точкой Российского государства на севере Западной Сибири, но и важным торговым центром, местом делового общения с коренными жителями ямальских тундр.

Слушатели узнают, как в селе Обдорском появилась одна из крупнейших ярмарок на Тобольском севере, откуда меха и шкуры, рыба, оленина и ворвань (жир морских млекопитающих) поставлялись на рынки Центральной России. Кандидат исторических наук Татьяна Копцева расскажет об истории торговых отношений на Крайнем Севере.

Расписание ул. Электрозаводская, 12, стр. 1 Москва 17:00 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация