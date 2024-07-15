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Частоте употребления кофе нашли объяснение
Привычка пить кофе с той или иной регулярностью зависит от личных предпочтений человека и культурной среды, в которой он находится. Однако на «взаимоотношения» с этим напитком могут влиять и генетические особенности, выяснила международная группа исследователей.
Несмотря на полезные свойства кофе, он, как и алкоголь, табак, наркотики, способен вызывать зависимость. Это происходит из-за содержащегося в нем кофеина, который относится к психоактивным веществам. И точно так же, как в случае с другими зависимостями, на предрасположенность к частому употреблению кофе могут указать гены.
Исследователи из Университета Западного Онтарио (Канада), Калифорнийского университета в Сан-Диего (США), Барселонского автономного университета (Испания), Королевского колледжа Лондона (Великобритания), Амстердамского университета (Нидерланды) и компании 23andMe (США) выяснили, какие генетические особенности человека связаны с привычкой пить кофе с той или иной частотой. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Neuropsychopharmacology.
Выборку составили из двух крупных групп: одну сформировала американская компания 23andMe Inc. (130 153 человека), другую — британский биобанк (334 659 человека). Все участники исследования были европейского происхождения и предоставили информацию о том, сколько кофе в день они пьют. Респонденты 23andMe ответили на вопрос «Сколько порций кофе с кофеином по 5 унций (эквивалентно одной чашке) вы употребляете каждый день?», а британский биобанк не фокусировался на наличии кофеина в напитке: «Сколько чашек кофе вы выпиваете в день, включая кофе без кофеина?».
Генетические данные исследователи получили из образцов слюны. Удалось выявить семь генетических локусов, которые связаны с употреблением кофе. Большая часть этих локусов задействованы в метаболических процессах, например гены CYP1A1 и CYP1A2 влияют на скорость усвоения кофеина.
Ученые также обнаружили, что люди с генетической предрасположенностью к более частому употреблению кофе, как правило, были предрасположены и к курению, употреблению алкоголя и каннабиса. Этот факт, по их словам, указывает на общую генетическую основу употребления кофе и других психоактивных веществ:
«Чрезмерное употребление кофе может быть проблематичным. Выявив генетические варианты, связанные с ним, мы надеемся узнать что-то фундаментальное о том, почему люди могут чрезмерно употреблять другие вещества».
Авторы публикации также отметили положительную связь между предрасположенностью к частому употреблению кофе и ожирением, однако подчеркнули: ее причина пока неясна и может заключаться в привычке многих людей добавлять в кофе молоко, сахар, сиропы. Кроме того, исследование выявило корреляции, различающие две группы выборки. Например, в когорте 23andMe частое употребление кофе было связано с признаками, которые указывают на тревожность. А в когорте британского биобанка — с когнитивными характеристиками, например исполнительной функцией и интеллектом.
В дальнейшем ученые надеются проверить полученные результаты на более разнообразной выборке, больше узнать о том, как на них повлияли виды кофейных напитков (с добавленным сахаром, молоком и так далее), а также провести более четкую границу между ассоциациями, которые объясняются генетикой и связаны с окружающей средой:
«Гены — это не судьба, и мы определили огромный вклад окружающей среды. Мы все можем сказать, что выпиваем больше кофе, чем необходимо, бессонной ночью или вообще не пьем его, когда плохо себя чувствуем. Гены и окружающая среда работают синхронно».
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