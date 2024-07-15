Технология Пермского Политеха обеспечит рентабельное производство фторсодержащего сырья

Отечественная промышленность сталкивается с дефицитом фторсодержащего сырья, которое активно применяется для производства алюминия, специальных стекол, керамики, оптических и лазерных материалов, а также в стоматологии для насыщения эмали минеральными соединениями. Большую часть рынка сегодня составляет дорогостоящая импортная продукция фтористых солей, поэтому предприятия химической и металлургической промышленности заинтересованы в более доступном источнике их добычи. Ученые Пермского Политеха разработали отечественную технологию непрерывного получения фторида алюминия и фторида кальция из отходов производства фосфорных удобрений. Вывод разработки на российский рынок обеспечивает эффективное рентабельное импортозамещение фторсодержащих материалов.

На технологию получен патент. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Использование фторсодержащих органических и неорганических продуктов играет значительную роль в создании и развитии ведущих наукоемких технологий. Фторид алюминия и фторид кальция являются важными химическими реагентами и промышленными химикатами, в основном используемыми при производстве фтористого водорода. С их помощью изготавливаются многие лекарства, полимеры, хладагенты, оптические и лазерные материалы. Но основное применение они нашли в металлургии, особенно в производстве алюминия.

Исходное сырье для получения фтористых солей – это плавиковый шпат – минерал, запасы которого в России постепенно сокращаются и который значительно ниже качеством, чем у лидеров импорта шпата (Китай, Монголия). Но существующие технологии с его использованием имеют ряд недостатков в виде потери фторидов при их получении, высокой трудоемкости и продолжительности процессов. Это требует поиска новых фторсодержащих источников и технологий, которые позволят получать нужные вещества с высокой экономической эффективностью.

Один из таких крупнейших источников фторидов – это отходы производства фосфорных удобрений. Ученые Пермского Политеха разработали технологию, позволяющую на их основе получать фторид алюминия и фторид кальция в непрерывном режиме и с высоким качеством продукта. Сейчас политехники работают над выводом разработки на российский рынок взамен импортному плавиковому шпату.

«Способ основан на переработке побочного продукта производства фосфорных удобрений – кремнефтористоводородной кислоты, с последующей очисткой от примесей и обработкой в печи. Простота и небольшая продолжительность циклов процесса обеспечивает непрерывный режим работы, что повышает интенсивность и эффективность получения фторида алюминия и фторида кальция», – рассказывает руководитель проекта, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, кандидат технических наук Андрей Старостин.

Разработка политехников повышает рентабельность получения фтористых солей до 250-300 процентов, устраняет основные недостатки существующих способов, обеспечивает высокую чистоту продукта и импортозамещает дефицитный ресурс.

«Сейчас мы находимся на пути к выводу технологии на российский рынок. После заключения контракта с индустриальными партнерами и проведения финальных испытаний мы выйдем на дальнейшее масштабирование производства под нужды партнеров в соответствии с сырьевыми источниками. Мы планируем реализовывать 15 000-20 000 тонн фторида алюминия в год, себестоимость которого составит 1100-1150 USD/тонн, что является преимуществом перед зарубежными конкурентам», – поделился аспирант кафедры химических технологий ПНИПУ Вячеслав Пунькаев.

Потенциальные потребители ученых Пермского Политеха – это предприятия химической и металлургической промышленности, которые производят алюминий и фтористые соли и нуждаются в более дешевом источнике сырья, а также производители фосфорных удобрений, заинтересованные в переработке отходов своего производства.

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ПНИПУ 713 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.