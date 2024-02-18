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5 минут назад
Андрей Папиш
10

Биохимики вскрыли механизм устойчивости бактерий к антибиотикам

5.2

Международная группа биохимиков выяснила, что механизм устойчивости бактерий перед антибиотиками сложнее, чем предполагалось. Чтобы изучить работу гена резистентности, ученые проанализировали структуру рибосомы. Также они разобрались с тем, как некоторым антибиотикам удается воздействовать на устойчивые бактерии.

Медицина
# антибиотики
# антибиотикорезистентность
# нуклеотиды
# рибосомы
Карта электронной плотности демителированного (сверху) и метилированного (снизу) нуклеотида в рибосомах бактерии вида T. Thermophilus
Карта электронной плотности демителированного (сверху) и метилированного (снизу) нуклеотида в рибосомах бактерии вида T. Thermophilus / © Elena V. Aleksandrova et al.

Лекарства, предназначенные для подавления инфекций, обычно нацелены на рибосому бактерий. Эта органелла синтезирует белки, а как только ее настигает антибиотик, процесс нарушается и бактерия погибает. Но некоторые штаммы выработали механизм защиты от лекарств — такие бактерии называют антибиотикорезистентными. Проблема устойчивости патогенов перед антибиотиками сейчас стоит крайне остро, ведь чем дольше человечество пользуется старыми лекарствами, тем больше к ним адаптируются бактерии.

Считалось, что способ защиты заключается в простом блокировании сайта связывания с помощью метиленовой группы — метилированием. Эту функцию кодирует ген Cfr, который модифицирует рибосому. В результате антибиотику не за что зацепиться и лекарство не срабатывает. Однако исследователи из Университета Иллинойса вместе с коллегами из Гарварда (США) при помощи рентгеноструктурного анализа модифицированной рибосомы узнали, что механизм бактериальной защиты сложнее. Статья об этом опубликована в журнале Nature Chemical Biology.

Чтобы лучше понять механизм блокирования действий антибиотиков, исследователи сконструировали в лаборатории бактериальный штамм с геном Cfr. Они убедились, что этот ген метилирует некоторые нуклеотиды в рибосоме, но не меняет их положения. Но ученые заметили, что под влиянием Cfr нуклеотид A2062 перестает вращаться, как это происходит обычно.

Структура Cfr-модифицированной рибосомы / © Elena V. Aleksandrova et al.

Биохимики предположили, что эта стабилизация нуклеотида может дополнительно снижать эффективность антибиотиков. Чтобы это понять, они нашли в группе устойчивых штаммов те бактерии, где ген Cfr не работает, а вместо него содержатся мутантные версии другого гена. Эта версия тоже останавливает вращение нуклеотида A2062, но метилирования при этом не происходит. Выяснилось, что изменение положения этого нуклеотида в пространстве также препятствует прикреплению лекарственного препарата к рибосоме.

Помимо этого исследователи проверили, как некоторые антибиотики, способны действовать на устойчивые бактерии. Для опытов они выбрали недавно синтезированный ибоксамицин и рассмотрели его структуру во время связывания с модифицированной рибосомой. Биохимики увидели, что форма ибоксамицина позволяет ему проникать в щель сайта связывания.

«Он просто связывается с рибосомами и действует так, как будто ему все равно, было это метилирование или нет. Он легко преодолевает несколько наиболее распространенных типов лекарственной устойчивости», — отметил соавтор работы Юрий Поликанов.

Как считают исследователи, понимание двухкомпонентного механизма защиты резистентных бактерий, а также структура модифицированной рибосомы может помочь в создании антибиотиков нового поколения, активных против штаммов с множественной устойчивостью.

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Медицина
# антибиотики
# антибиотикорезистентность
# нуклеотиды
# рибосомы
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Михаил Орлов
5 часов назад
alexey, то, что чуждо природе называется ксенобиотиками и это целая пропасть органических веществ. чтобы что-то, как вы говорите, "сожрать" (бактерии

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Михаил Орлов
5 часов назад
Александр, не знаю насчет гормонального эффекта, но пластификаторы это всякие сложные эфиры которые, к счастью, быстро разрушатся в микропластике.

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Гена Пастухов
6 часов назад
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20 часов назад
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Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

alexey al
20 часов назад
Михаил, откуда взялись бактерии, которые способны есть пластик? Да ни откуда! Сотни миллионов лет жрали биополисеры и норм. Пластик это гидрофобные

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Александр Березин
21 час назад
Иван, для пластика -- нет, поскольку они в основном инертны. Для пластификаторов (ксеноэстрогенов) -- научные работы, говорящие об их вреде в случае

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Sam Dowson
22 часа назад
Diva, и чё? Пластик - не тяжелый металл (как ртуть например), который реально встраивается в метаболизм и нарушает работу ферментов. Ну например

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Sam Dowson
22 часа назад
Victor, травили, травят и будут травить. Самолеты тут дело десятое. С них ботулотоксин удобно распылять над хохлами например. А новички точечно

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Иван Колупаев
23 часа назад
Diva, запретить тяжелые металлы да и дело с концом.

Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?Крупа в пакетах для варки — это вредно? Если да, то какое именно негативное воздействие это оказывает на организм человека?

Иван Колупаев
23 часа назад
Александр, и тем не менее "какие ваши доказательства"? Эксперт утверждает что на сегодняшний день нет исследований подтверждающих вред

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