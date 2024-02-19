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7 минут назад
Полина Меньшова
7

Банкам предложили снизить вред азартных игр

5.1

Банки могут раньше и эффективнее помочь любителям азартных игр, чем близкие люди. Дело в том, что сотрудникам финансовых учреждений доступна информация об экономическом поведении человека.

Психология
# азарт
# азартные игры
# банки
# экономика
Кадр из сериала «Друзья»
Кадр из сериала «Друзья» / © wbd.com

Для большинства людей азартные игры — безопасное развлечение. Однако иногда они серьезно влияют не только на финансовое благополучие, но и на психику и поведение человека. Например, частые проигрыши способны привести к депрессии, тревоге и суицидальным мыслям, которые могут закончиться самоубийством.

Исследование, которое провели в Лондонском университете королевы Марии (Великобритания), посвящено способам предотвратить проблемы, связанные с азартными играми. Авторы работы пришли к выводу, что банки находятся в уникальном положении по отношению к людям: по данным о транзакциях клиента сотрудники способны вовремя выявлять тех, кто мог столкнуться с финансовыми трудностями из-за азартных игр. Отчет о результатах научной работы опубликовал Междисциплинарный исследовательский центр по предотвращению вреда от азартных игр.

В рамках исследования провели серию интервью с представителями банков и людьми, которые испытывали жизненные трудности из-за азартных игр. Кроме того, ученые проанализировали, как в Великобритании на государственном уровне регулировали экономическое поведение людей с игровой зависимостью и какие меры были успешны.

В результате авторы отчета предложили банкам оценивать финансовое положение, анализируя расходы клиента и общаясь с ним. Если появятся основания предполагать, что у человека проблемы с азартными играми, финансовые организации могут полностью заблокировать счет или запретить транзакции, связанные с денежными ставками. Помимо этого, считают авторы исследования, банкам стоит направлять пострадавших клиентов в специальные организации, которые поддерживают людей с игровой зависимостью.

Исследователи убеждены, что подобные меры помогут повысить благосостояние и экономическую стабильность людей. Однако, зафиксировали они, перечисленные методы работы по-разному работают в разных банках. Люди, которые столкнулись с трудностями из-за азартных игр, получают неодинаковую поддержку: одним помогают более вовлеченно и эффективно, чем другим. Решить эту проблему, по мнению авторов отчета, смогут четкие рекомендации для финансовых организаций.

Если сотрудники банков будут работать по предложенной схеме, то смогут предотвратить большое количество самоубийств, случаев тяжелой депрессии, банкротств и прочих проблем, которые негативно сказываются не только на конкретных людях и семьях, но и на всем обществе. Рекомендации, по мнению ученых, могут быть полезны не только для Великобритании, но и для других стран.

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Психология
# азарт
# азартные игры
# банки
# экономика
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