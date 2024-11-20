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Потребление антибиотиков в пандемию упало, но после — выросло
В свежем исследовании международная группа ученых проследила за потреблением антибиотиков в мире с 2016 по 2023 год. Особое внимание специалисты уделили динамике во время коронавирусной пандемии. Хотя в этот промежуток наблюдалось некоторое снижение, статистика за все семь лет говорит о 20-процентном росте потребления антибиотиков. Также исследователи предупредили о риске еще более резкого подъема в ближайшие годы.
ВОЗ называет устойчивость к противомикробным препаратам в числе 10 основных глобальных угроз общественному здоровью. По оценкам организации, ежегодно в мире от лекарственно-устойчивых бактерий умирают около пяти миллионов человек.
Распространение антибиотикорезистентности связано со многими факторами, но значительную роль в этом играет активное использование людьми противомикробных лекарств. В поиске путей по смягчению проблемы исследователи регулярно отслеживают тенденции и модели потребления антибиотиков в мире.
Новый отчет по этой теме, подготовленный учеными из США, Бельгии, Италии, недавно опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Анализ данных о продажах антибиотиков в 67 странах показал, что с 2016 по 2023 год их объем увеличился на 16,3% — с 29,5 до 34,3 миллиарда установленных суточных доз (УСД). В результате общий уровень потребления вырос на 10,2% — с 13,7 до 15,2 УСД на 1000 жителей в день
Включив в оценку страны, не предоставляющие статистику, исследователи подсчитали, что в 2023 году предполагаемое мировое потребление антибиотиков достигло 49,3 миллиарда УСД, или 17 УСД на 1000 жителей в день. Это на 20,9% и 13,1% больше соответствующих показателей в 2016 году, когда они составили 40,8 миллиарда УСД, или 15,1 УСД на 1000 жителей в день.
До пандемии Covid-19 потребление антибиотиков в государствах с высоким уровнем дохода снижалось: с 2016 по 2019 год уровень упал на 5,8%. В странах со средним уровнем дохода показатели в тот же период, напротив, выросли на 9,8%.
В пандемийный 2020 год ученые зафиксировали общую просадку в этом плане. Заметнее всего тенденция проявилась в регионах с высоким уровнем дохода, где потребление антибиотиков с 2019 по 2020 год сократилось на 17,8%. В 2021-м страны с доходами ниже среднего обогнали наиболее обеспеченные по уровню потребления противомикробных препаратов.
После пандемии мировые показатели снова стали расти, особенно в странах со средним достатком, к которым причисляют и Российскую Федерацию. Именно в этой группе применение антибиотиков за весь семилетний период увеличилось наиболее ощутимо.
Судя по графику в приложении к отчету, потребление таких препаратов в России в 2016 году было близко к среднемировому показателю в 15,1 УСД на 1000 жителей в день, но в 2023-м наш результат отстал от глобального уровня в 17 УСД на 1000 жителей в день. Семь лет назад Россия занимала 43-е место в списке из 67 государств, а в прошлом году стала 40-й по счету.
В заключении авторы нового исследования предупредили, что при сохранении нынешней динамики глобальное потребление антибиотиков к 2030 году увеличится на 52,3% и превысит 75 миллиардов суточных доз. Для сокращения потребления таких лекарств в быстроразвивающихся странах медики призвали увеличивать инвестиции в улучшение инфраструктуры, особенно систем водоснабжения и канализации, а также повышать доступность вакцинации.
В недавнем докладе Всемирная организация здравоохранения заявила, что за счет вакцин использование антибиотиков можно снизить на 2,5 миллиарда доз ежегодно.
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