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8 минут назад
Любовь Соковикова
8

Американских кошек поразил новый штамм птичьего гриппа

4.4

За два с половиной года вирус птичьего гриппа H5N1 погубил более 100 миллионов пернатых на птицефабриках США. Его переносчиками, как оказалось, могут стать домашние кошки: результаты нового исследования показали, что мутации у этих животных значительно повышают риск «перекрестного» заражения и генетического «перемешивания» (реассортации) патогенов и могут привести к появлению новых опасных для людей штаммов.

Медицина
# вирус гриппа
# вирусные инфекции
# зоонозы
# кошки
# мутации
# птичий грипп
Пернатые могут заражать домашних кошек вирусом птичьего гриппа H5N1 / © Mariia Siurtukova/moment/getty images plus

Кошки, проживающие на фермах, могут контактировать с птицами, поедать их тушки или зараженное кормовое сырье: весной 2024 года в одном из сельских домохозяйств Южной Дакоты (США) за короткий срок от высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N1 погибли 10 кошек.

Помимо респираторных проблем у животных наблюдались судороги и потеря координации. Подобное отмечали у таких диких млекопитающих, как лисы и норки. Это дает основания полагать, что вирус продолжает приспосабливаться к млекопитающим. Результаты нового исследования опубликованы в журнале Taylor and Francis

Патологоанатомический анализ тканей мозга и легких двух кошек из Южной Дакоты выявил высокую концентрацию вируса в мозге и минимальную в легких, однако больше всего патоген затронул центральную нервную систему. Это, по мнению авторов научной работы, свидетельствует о его выраженной нейротропности — способности инфицировать и разрушать клетки мозга.  

Международная исследовательская группа под руководством Суреша Кучипуди (Suresh V. Kuchipudi) из Питтсбургского университета (США) проанализировала геном вируса, выделенного у двух погибших на птицеферме кошек, и сравнила его с вариантом, ранее обнаруженным на ближайшей молочной ферме у крупного рогатого скота, а также со штаммами, выделенными у домашних кошек в других регионах.  

Результаты выявили ряд уникальных мутаций. В частности, изменения, обнаруженные в белке гемагглютинине (HA) — T143A — могут сделать патоген более заразным и приспособленным к другим хозяевам, а также позволить ему «ускользать» от иммунного ответа. Еще две мутации — F314L и L342Q — нашли в белке PA (полимеразе), участвующем в сборке вирусного генетического материала (что может повлиять на вирулентность штамма).   

Мутации, по всей видимости, возникли внутри организма зараженных кошек, а не передались напрямую от птиц или других животных. Это важно, поскольку кошки обладают двумя рецепторами, с которыми легко связываются вирус птичьего гриппа и вирус сезонного гриппа. Такое «двойное» заражение может привести к мутации и последующей передаче вируса птичьего гриппа от домашних питомцев к людям.  

Вирусологи Анджела Расмуссен (Angela Rasmussen) из Университета Саскачевана (Канада) и Тейс Кёйкен (Thijs Kuiken) из Университета имени Эразма Роттердамского (Нидерланды), которые не принимали участия в исследовании, также отметили, что у зараженных кошек развиваются системные инфекции, а сам вирус передается как через дыхательные пути, так и через пищеварительный тракт, создавая множество путей заражения.   

Хотя на данный момент нет никаких доказательств передачи инфекции от кошек людям, бытовые контакты с зараженными питомцами, особенно на птицефермах, потенциально могут привести к распространению патогена в человеческой популяции. 

Вспышки птичьего гриппа охватывают множество стран, вовлекая все более широкий спектр видов — от морских млекопитающих до наземных хищников и домашних животных. Накопление вируса в природе повышает шансы на появление случайных генетических комбинаций, способных привести к новой пандемии. Похожие скачки в истории человечества уже случались — обмена участками генома птичьего и сезонного грип

Ученые предупредили, что для удержания ситуации под контролем необходим постоянный мониторинг за генетическими мутациями вируса H5N1 и контроль за здоровьем домашних и диких животных.  К тому же, результаты ранее опубликованного исследования показали, что со временем вирус птичьего гриппа быстрее адаптируется и успешно пересекает межвидовой барьер.

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Медицина
# вирус гриппа
# вирусные инфекции
# зоонозы
# кошки
# мутации
# птичий грипп
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