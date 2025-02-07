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1 час назад
Юлия Трепалина
1 015

В США опубликовали и удалили данные о возможной передаче H5N1 от кошек людям

4.9

В недавнем отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) на короткое время появилось упоминание о случаях передачи вируса птичьего гриппа H5N1 от кошек людям и наоборот. Хотя информацию быстро удалили, ее успели заметить журналисты и ученые, которые теперь призывают агентство обнародовать данные в полном объеме.

Медицина
# вирусы
# заражение
# инфекции
# кошки
# птичий грипп
кошка после охоты
© jennifer uppendahl, unsplash.com

Об удаленном фрагменте, который, видимо, опубликовали ошибочно, рассказали сотрудники издания The New York Times, располагающие его копией. В одном из описанных CDC случаев инфекция распространилась от заболевшей кошки, которая могла передать вирус другому сородичу, а также человеку — подростку. Через четыре дня после появления симптомов кошка умерла. Во втором инциденте признаки заражения сначала заметили у молодого работника молочной фермы, а спустя два дня заболела кошка. На третий день животное погибло.

По данным журнала, фрагмент выложили на сайте CDC в среду, 5 февраля, примерно в час дня. Указанная информация в табличной форме вошла в регулярный отчет The Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), который был посвящен совсем другой тематике — качеству воздуха и лесным пожарам в округе Лос-Анджелес. Фрагмента не было в копии документа, которую днем ранее разослали СМИ до официальной публикации. Также его нет в отчете MMWR, размещенном на сайте агентства.

О распространении вируса птичьего гриппа H5N1 в США и заражении им молочных коров на местных фермах сообщается с начала прошлого года. В эксперименте на мышах ученые ранее показали, что у грызунов инфекция развивалась после выпитого непастеризованного коровьего молока с вирусом H5N1.

Также ученые знают о высокой восприимчивости кошек к птичьему гриппу. Из-за серьезных неврологических симптомов H5N1 нередко смертелен для представителей вида Felis catus. По данным Министерства сельского хозяйства США, с конца 2022 года им заразились не менее 85 домашних кошек. Однако случаев передачи этого вируса от кошек людям ранее не регистрировали.

По словам специалистов, такого рода возможность для них не стала неожиданностью, но настораживает то, что информацию до сих пор не представили общественности. В комментарии изданию Дженнифер Нуццо (Jennifer Nuzzo), директор Центра пандемий при Школе общественного здравоохранения в Брауновском университете (США), призвала CDC немедленно опубликовать полные данные и подробности о том, при каких обстоятельствах их получили, чтобы сведения могли изучить другие ученые.

«Учитывая количество кошек в США и их тесные контакты с людьми, потенциальный риск определенно нужно понимать», — подчеркнул ветеринар и вирусолог из Корнеллского университета Диего Диль (Diego Diel).

По данным The New York Times, сегодня известно как минимум о 67 американцах, заразившихся птичьим гриппом H5N1. Стремительного распространения среди людей эпидемиологи пока не отмечают. В январе CDC зафиксировали первый смертельный случай в штате Луизиана: пациент был старше 65 лет и имел сопутствующие заболевания.

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Медицина
# вирусы
# заражение
# инфекции
# кошки
# птичий грипп
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