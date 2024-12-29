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9 минут назад
Любовь Соковикова
19

Астрономы нашли космического «дракона» — самую далекую и массивную спиральную галактику 

4.7

Обнаружив самую удаленную от Земли (на сегодняшний день) гигантскую спиральную галактику, международная команда астрономов назвала ее в честь божества китайской мифологии: Чжулун (или Дракон со свечой), согласно Книге гор и морей освещает мрак. Увидеть космического «дракона» в момент, когда возраст Вселенной составлял около миллиарда лет, удалось с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб». Открытие указывает на ускоренную эволюцию массивных структур в юной Вселенной.

Астрономия
# галактический балдж
# Джеймс Уэбб
# звездообразование
# ранняя вселенная
# спиральные галактики
# эволюция галактик
Распределение звездного населения спиральной галактики Чжулун от ядра до краев диска / © Xiao et al., 2024.

Недавно Naked Science рассказывал о наблюдении A2744-GDSp-z4 — необычной спиральной галактики с двумя рукавами. Этот относительно небольшой и массивный объект сформировался всего через полтора миллиарда лет после Большого взрыва и удивил астрономов: считалось, что подобные структуры практически не образуются в ранней Вселенной.  

Теперь международная исследовательская группа под руководством Менгюаня Сяо (Mengyuan Xiao) из Женевского университета (Швейцария) сообщила об открытии еще одного древнего обитателя космоса — гигантской спиральной галактики Чжулун.   

В работе, представленной на сервере препринтов Корнельского университета, говорится, что четко выраженные рукава космического «дракона» тянутся от балджа (сфероидального уплотнения из звезд в центре галактики) практически до краев диска, простираясь на 62 тысячи световых лет (масштаб, соизмеримый с размерами диска Млечного Пути). 

Традиционно считалось, что встречаются столь массивные и при этом «организованные» спиральные галактики через пару-тройку миллиардов лет после рождения Вселенной, однако открытие A2744-GDSp-z4 и Чжулуна доказывают, что эволюция некоторых галактик (редких и «удачливых») могла проходить в ускоренном темпе. Оба открытия стали результатом съемки далеких участков неба в ближнем инфракрасном диапазоне, проведенной с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».  

Сюрпризом для астрономов стала масса Чжулуна, сопоставимая с массой нашей Галактики. Правда, Млечный Путь приобрел свой облик за 13 миллиардов лет эволюции, а космический «дракон» «повзрослел» всего за миллиард лет. Более того, звезды в нем формировались намного быстрее, чем в звездообразующих галактиках поздних эпох.  

Строение и фотометрический анализ красного смещения спиральной галактики Чжулун / © Xiao et al., 2024.

Проанализировав распределение энергии звезд по длинам волн на изображениях (с помощью фотометрического анализа), исследователи заключили, что балдж в центре Чжулуна представляет собой «ядро» с минимальным звездообразованием, а его основное население преимущественно состоит из стареющих светил. В то же самое время во внешних областях космического «дракона» по-прежнему рождались новые звезды, образуя характерный диск.  

Находка заставляет пересмотреть представления о скорости и эффективности формирования крупных структур в условиях ранней Вселенной. Ответить на вопросы о том, как именно эта удивительная галактика обзавелась спиральным «каркасом» и «классическим» балджем, позволят дальнейшие наблюдения и подробный спектральный анализ. В частности, определить распределение газа и звезд, а также скорость вращения Чжулуна можно с помощью радиотелескопа ALMA.

Современные модели формирования галактик — иерархические, и предполагают, что вначале появляются галактики с самой простой структурой и лишь после длительной эволюции, часто включающей столкновения и слияния с другими галактиками, могут появляться спиральные структуры, подобные Млечному Пути. Но новые наблюдения за «драконом» ясно демонстрируют, что формирование галактик происходит иначе, а ранняя Вселенная развивалась не так, как говорит стандартная космологическая модель.

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Астрономия
# галактический балдж
# Джеймс Уэбб
# звездообразование
# ранняя вселенная
# спиральные галактики
# эволюция галактик
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ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
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Владимир Велл
2 часа назад
Скорость мысли равна скорости электрона , скорость которого может быть любой , вплоть до скорости света. Все , занавес😹

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

n3cr0x Bln
2 часа назад
N., Skynet )) а Безумный Макс когда родится?

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

n3cr0x Bln
2 часа назад
Я не понимаю эту тему. Для меня "ИИ" в самом лучшем случае может быть лишь идеальным помощником, голосовым помощником или текстовым. Это твой

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Serge Moskalyuk
2 часа назад
Подождите, они ещё выяснят, что там воздуха нет :)))

Астронавты NASA оказались не готовы работать в условиях освещенности Южного полюса Луны

Юлия Трепалина
3 часа назад
Mikhail, насколько читала при подготовке новости, речь только о 2,4-динитрофеноле

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Mikhail Khramov
4 часа назад
Юлия, а Вам спасибо за первую публикацию :) . Я в своей профессиональной жизни с нитрофенолами знаком хорошо, но никогда даже и не подозревал, что

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Алексей Фед
4 часа назад
Dd, вообще-то Россия, это самая богатая страна Европы на данный момент. Съезди туда и сам убедись.

Астронавты NASA оказались не готовы работать в условиях освещенности Южного полюса Луны

Юра Казанцев
5 часов назад
Naked, ну во первых а кто ИИ делает? Люди. А яблоко от яблони недалеко упадет. Во вторых 2045 год, это не слишком ли оптимистичный прогноз о слиянии? И

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Алексей Фед
5 часов назад
kordaigor@mail.ru, чё, за америчку стало обидно? Распилы, это как-раз именно про США - Бюджет пилят так, что аж гул стоит. Ты хоть видел этот продукт? Конечный

Глава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребители

Yaroslav Gulevskiy
5 часов назад
"Ходили их легендарные предшественники — члены экипажей «Аполлонов»". Судя по множественному числу во всех словах предложения, миссии аполлон

Астронавты NASA оказались не готовы работать в условиях освещенности Южного полюса Луны

1 2
5 часов назад
Так это же хорошо! Более синяя вода=более чистая. Меньше цианобактерий, больше кислорода для рыб. Шах и мат, потеплители!

Спутниковые снимки показали, что десятки тысяч озер «перекрасились» за последние 40 лет

Иван Колупаев
5 часов назад
Herr, там разумеется есть отсеки для вооружений, а гэгнуть тут можно лишь с уровня очередного эксперда 🙄 https://www.airwar.ru/enc/fighter/su57.html

Глава Lockheed Martin ответил Маску, заявившему, что только «идиоты» будут строить истребители

1 2
5 часов назад
Идеальная ракета это водородный старшип 0,5 по грузоподъёмности от обычного Старшипа. Таких в планах нет. H-3 вроде крутая ракета по частям, но цифры

NASA откажется от ракеты SLS и корабля Orion для лунной программы

Иван Колупаев
5 часов назад
Аднимус, а как же 😏 естественный процесс выпиливания людей с поехавшей кукухой замедлится или прекратится совсем.

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Данила Стафеев
5 часов назад
Также, как и в интернете, информация в мозге сквозь время к нам ( что считать я - говорить можно бесконечно, но суть вы поняли), передаётся

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Данила Стафеев
6 часов назад
Добавлю для наглядности, что мы можем любую вещь во вселенной назвать - эта штука, не заморачиваясь и не ища определения в словаре.

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Данила Стафеев
6 часов назад
Почему так мало? Потому что по проводу информация может передаваться только в двух направлениях - в сторону компьютера и в сторону сети, а мозг - это

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Вячеслав
6 часов назад
Naked Scentist, Вы что-то путаете. "Технологическая сингулярность — это теоретический сценарий, в котором технологический рост становится

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Дмитрий Шагораков
6 часов назад
V, Круто, есть люди же у нас осознающие!!! Спасибо за комментарий

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

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