Врачи проследили механизм захвата мозга мутировавшим вирусом кори

Посмертное исследование тканей американца, который погиб от ПСПЭ — редкого, но опасного осложнения кори, — позволило воссоздать картину распространения вируса в головном мозге человека. Медики предупредили, что эта смертельная болезнь может участиться на фоне роста числа непривитых от кори людей.

В работе, опубликованной в журнале PLOS Pathogens, специалисты из клиники Mayo и других медицинских исследовательских центров США изучили взятые после вскрытия образцы мозга пациента из Соединенных Штатов. Он скончался в 2010 году от подострого склерозирующего панэнцефалита (ПСПЭ) в возрасте 24 лет.

ПСПЭ — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы — вызывает коревой вирус. Оно развивается в среднем у одного-двух пациентов из 10 тысяч переболевших корью. ПСПЭ относят к медленным вирусным инфекциям. После первичного заражения следует бессимптомный период, который обычно длится 5-10 лет, но в ряде случаев может варьироваться от одного месяца до 27 лет. Мутировавший вирус кори распространяется по мозгу, вызывая сначала малозаметные нарушения в интеллекте и психике, а затем ухудшение сенсорных и двигательных функций, что в итоге заканчивается смертью.

В последние годы в мире участились вспышки коревой инфекции, медики связывают это с активизацией антипрививочных движений и пропусками вакцинации. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, из-за пандемии Covid-19 миллионы детей пропустили плановую вакцинацию против кори. Это обернулось увеличением числа случаев болезни на 18% и смертности от кори на 43% в 2022 году по сравнению с 2021-м. Врачи опасаются, что подострый склерозирующий панэнцефалит, который почти исчез в годы более массовой вакцинации от кори, теперь тоже может возродиться.

Коллектив американских ученых, среди которых — вирусолог из клиники Mayo Роберто Каттанео (Roberto Cattaneo), изучающий корь и ПСПЭ, с помощью современных биомедицинских технологий старается больше узнать о смертельной болезни. Исследователи провели генетическое секвенирование 15 образцов из разных отделов мозга пациента, который в детстве переболел корью и уже взрослым умер от ПСПЭ.

Анализ РНК коревого вируса показал, что после проникновения в мозг его геном — полный набор генетических инструкций вируса — начинал патологическим образом меняться. Когда мутировавший геном реплицировался, он порождал другие геномы, вновь немного отличные от исходного. Процесс многократно повторялся, создавая субпопуляции вируса кори с разными геномами.

Авторы работы выявили два основных типа генома коревого вируса, которые присутствовали во всех исследованных образцах. По словам доктора Каттанео, комбинация характеристик мутантных геномов коллективно способствовал распространению вируса из первичного места инфицирования — лобной коры — по всему головному мозгу.

Ученые намерены продолжить исследования. На следующих этапах они хотят понять, как определенные мутации благоприятствуют разрастанию вируса в мозговых тканях. Для этого авторы собираются использовать культивируемые клетки мозга и созданные с их помощью мозговые органоиды. Исследователи рассчитывают, что их открытия помогут разработать более эффективные противовирусные препараты.

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