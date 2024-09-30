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Медики предложили лечить диабет по рецептам Монгольской империи
Ученые и врачи, озабоченные постоянным ростом хронических заболеваний, таких как диабет или многие сердечно-сосудистые, порой обращаются к совершенно неожиданным источникам знаний. В этот раз они предложили использовать для лечения рецепты средневекового придворного медика.
В 1315 году вдовствующая императрица-мать из монгольской династии Юань приняла на службу нового врача. Им стал Ху Сыхуэй. Работал он настолько успешно, что вскоре ему поручили заботу о здоровье действующей императрицы-супруги.
Когда из долгого военного похода возвратился Буянту-хан, чингизид и четвертый император династии Юань, выяснилось, что здоровье правителя подорвано: он страдал от боли в почках и суставах. Авторитет Ху Сыхуэя при дворе был уже велик, и ему разрешили попробовать вылечить императора.
Отвары и специальная диета помогли Буянту-хану забыть о болях. И даже то, что через короткое время его супруга забеременела, приписывают чудодейственным лекарствам придворного медика.
В 1330 году Ху Сыхуэй представил придворной публике трактат «Иньшань чжэнъяо». Некоторые исследователи называют его первым трактатом по диетологии. Дело в том, что в традиционной китайской медицине еда — это лекарство или яд, в зависимости от разумности применения.
Ху Сыхуэй изложил принципы управления питанием человека для профилактики и лечения. Кроме того, он привел более 200 рецептов блюд и травяных отваров, а также подробное описание 232 продуктов питания и 174 лекарственных растений.
Не стоит думать, что речь идет о диетической, пресной, пище в современном бытовом смысле этого слова. Например, именно в «Иньшань чжэнъяо» впервые появляется в записанной форме рецепт утки по-пекински. Каждый рецепт, описание продукта или растения автор сопроводил пояснением, какое именно воздействие на здоровье они оказывают.
Врач и диетолог императорской семьи включил в свой труд разнообразные диетические и медицинские знания из китайских, монгольских и арабских источников. Но объединил их по принципам традиционной китайской медицины, выяснив, как лечение одного заболевания может отразиться на здоровье в целом.
Группа китайских и монгольских исследователей изучила «Иньшань чжэнъяо» и пришла к заключению, что рецепты Ху Сыхуэя вполне подходят и для современной медицины. Свои выводы ученые изложили в статье, опубликованной в журнале Food & Medicine Homology.
«В „Иньшань чжэнъяо“ диетотерапия интересна своим влиянием на регулирование функций пищеварения, дыхания, эндокринной и нервной систем, а также на защиту и регулирование различных органов. Основа этого текста — лечение (и профилактика) хронических заболеваний с помощью растений, а также разъяснение важности качественного питания. Рассматривая пищу как лекарство, мы уделяем больше внимания и заботы приготовлению и потреблению пищи, „заставляя ее работать“ не только как источник энергии, но и как источник долголетия», — сказано в статье.
Авторы научной работы составили полный обзор китайских лекарственных трав, представленных в «Иньшань чжэнъяо». Они определили ботаническое происхождение, эффективность и принципы применения, исследовали химический состав отваров, изготовленных по рецептам средневекового врача.
Исследователи считают, что знания, систематизированные в «Иньшань чжэнъяо», помогут совместить современные лекарства и медицинские методики с древними представлениями о еде как о средстве лечения и профилактики. Отметим, что концепция китайской традиционной медицины в КНР имеет государственную поддержку, ее методы не считают шарлатанством, как некоторые рецепты европейских средневековых лекарей.
Добавим, что трактат «Иньшань чжэнъяо» пережил не только своего автора, но и саму империю Юань. В 1351 году началось Восстание красных повязок, китайское движения против власти монголов. И в 1368-м Юань пала, на ее место пришла китайская династия Мин.
Китайцы дополнили в основном монгольские и северокитайские рецепты Ху Сыхуэя традиционными блюдами Южного Китая, но общее содержание книги сохранили. Известно, что уже в XV веке седьмой император династии Мин собственноручно писал предисловие к очередному изданию «Иньшань чжэнъяо».
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Уголь – один из главных источников производимой электроэнергии во всем мире. В то время как запасов природного газа и нефти хватит на 40–60 лет, а уранового топлива – на 80–90, угля достаточно на тысячи лет. Но есть одна проблема: его использование наносит серьезный вред экологии. Это и выброс парниковых газов (CO2, СН4), а также SOx, NOx и твердых частиц при его сжигании, и загрязнение почвы и подземных вод в зоне складирования отходов. Однако белорусские ученые считают, что за этим видом топлива будущее, и знают, как сделать использование угля безопасным для природы.
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