Пермские химики рассказали, чем опасен маникюр

Маникюр — это не просто уход за ногтями, но и важная часть стиля и самовыражения. Ученые Пермского Политеха рассказали, чем обычный лак отличается от геля, каких компонентов стоит опасаться аллергикам и не только, действительно ли средства для снятия без ацетона лучше, почему печет ногти в лампе и можно ли таким образом получить ожог, стоит ли делать маникюр школьникам и почему беременным рекомендуют воздержаться от гель-лака.

Обычный и гель-лак — в чем отличие?

Обычный лак, как правило, содержит следующие компоненты: пигмент — вещество, придающее цвет; растворитель — жидкость, которая делает лак жидким; полимеры — вещества для прочности и стойкости; добавки — вещества, которые улучшают свойства лака, например, предотвращают его пожелтение. Такое покрытие после нанесения высыхает на воздухе. При правильном нанесении и снятии обычный лак не оказывает агрессивного воздействия на ногти.

«Гель-лак также содержит пигмент и добавки, влияющие на его свойства, но остальные составляющие там отличаются. Фотоинициаторы — вещества, которые активируются под воздействием ультрафиолетового излучения и запускают процесс полимеризации лака. Мономеры — вещества, которые образуют полимерную пленку. Гель-лак наносится на ногти и полимеризуется в УФ- или LED-лампе. Он может содержать формальдегид и другие химические вещества, способные повредить ногтевую пластину. Тем не менее это покрытие обеспечивает более длительную стойкость маникюра», — рассказывает Никита Фаустов, ассистент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.

Чем опасен гель-лак для аллергиков?

Пигменты, такие как оксиды железа, хрома и технический углерод, сами по себе не являются аллергенами, но могут вызывать иммунную реакцию у людей с повышенной чувствительностью к этим веществам. Но есть и более агрессивные компоненты.

Метилакрилат, например, нужен для создания прочного твердого покрытия. Но иногда вызывает раздражение кожи. Изопропиловый спирт — растворитель, который в некоторых случаях раздражает кожу и дыхательные пути при высокой концентрации. Консервант бутилгидроксианизол тоже относится к аллергенам.

«Сополимер акрилат может содержать формальдегид. Это химическое соединение, используемое в производстве различных продуктов, включая строительные материалы, медицинские препараты и косметику. В средстве для ногтей формальдегид может использоваться как консервант или для улучшения свойств продукта. Но это вещество известно своими токсическими свойствами и может вызывать раздражение кожи, аллергические реакции и даже рак при длительном воздействии», — отмечает химик Пермского Политеха.

Каких еще компонентов лака стоит избегать? Например, толуол. Он используется для растворения других веществ и улучшения текучести продукта. Его длительное воздействие негативно влияет на центральную нервную систему, вызывает головные боли, головокружение и нарушения репродуктивной функции. Дибутилфталат (DBP) — это пластификатор, добавляемый в лаки для предотвращения ломкости. Он может вызывать раздражение кожи и негативно влиять на нервную и иммунную системы.

Старый лак снимают специальной фрезой. Что случится, если вдохнуть его частички?

Частицы лака, витающие в воздухе, могут вызвать раздражение слизистой оболочки носа, горла и легких, что приводит к кашлю, затрудненному дыханию и даже к отравлению, особенно если в составе лака присутствуют токсичные вещества, такие как формальдегид, бензол, толуол и другие. Аллергические реакции могут проявляться в виде насморка, чихания, зуда в глазах и носу, а в некоторых случаях — в виде более серьезных симптомов, например, как отек Квинке или анафилактический шок.

«Чтобы снизить риск негативных последствий, рекомендуется снимать лак в хорошо проветриваемом помещении, используя средства индивидуальной защиты – маски или респираторы. Важно избегать длительного нахождения в помещении, где проводятся работы по снятию лака, и после завершения процедуры тщательно вымыть руки и лицо», — советует Никита Фаустов.

Лечебные лаки — какие выбрать?

Частый маникюр, неправильное питание или уход, наличие некоторых заболеваний портят качество ногтей. Лечебные лаки содержат активные ингредиенты, такие как кальций, протеины, коллаген, фруктовые кислоты, масло жожоба, которые способствуют укреплению ногтевой пластины, питают ее и защищают от расслаивания. Эти вещества могут проникать в структуру ногтя и улучшать его состояние. Можно также присмотреться к лакам с биоактивными веществами в составе. Например, витамином А, он укрепляет ногтевую пластину, витамином Е, защищающим от свободных радикалов, или витамином С, который препятствует расслоению и способствует регенерации пластины.

Средства для снятия «без ацетона» лучше?

«Ацетон — это органическое соединение, широко используемое в промышленности и быту. Он представляет собой бесцветную, легковоспламеняющуюся жидкость с характерным запахом. Ацетон применяется в производстве лаков, красок, клеев, а также в качестве растворителя для очистки поверхностей от загрязнений. Как средство для снятия лака ацетон хорош из-за способности быстро и эффективно растворять покрытия на основе нитроцеллюлозы. Тем не менее он способен пересушить ногтевую пластину и вызывать раздражение кожи», — рассказывает Юлия Рожкова, кандидат технических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ.

Производители, указывающие на упаковке «без ацетона», обычно заменяют его другими растворителями, такими как метилэтилкетон (MEK), ацетилтрибутил цитрат, изопропиловый спирт, бутилацетат и этилацетат. Эти соединения также растворяют лак, хотя считаются менее агрессивными. Но при частом применении даже средства без ацетона могут повредить ногтевую пластину. Чтобы сохранить ее, важно дополнительно ухаживать за ногтями и кожей после процедуры снятия лака, используя питательные и увлажняющие средства.

Вредно ли вдыхать пары ацетона?

Средства с этим компонентом обычно имеют выраженный резкий запах. Вдыхание паров ацетона при высоких концентрациях вещества в воздухе раздражает дыхательные пути, вызывает кашель, затруднение дыхания, а также головные боли, головокружение и нарушение координации. В худших случаях — угнетение центральной нервной системы, что может выражаться в сонливости и общем ухудшении самочувствия.

Раздражение кожи при прямом контакте с ацетоном, сопровождающееся покраснением, зудом и сухостью. Длительное воздействие может привести к образованию трещин и дерматита. Проглатывание ацетона грозит острым раздражением слизистых оболочек, ожогами во рту, пищеводе и желудке, а также тошнотой, рвотой и внутренним воспалением.

«Регулярное воздействие паров ацетона на протяжении длительного времени может привести к хроническому раздражению дыхательных путей и кожи, развитию бронхита, астмы и других заболеваний дыхательной системы, а также к ухудшению когнитивных функций, нарушению памяти и концентрации внимания. Поэтому, работая с ацетоном, используйте средства индивидуальной защиты», — рекомендует Никита Фаустов.

Что выбрать как альтернативу ацетону?

Как замену ацетону в средствах для снятия лака используют более деликатные компоненты. Изопропиловый спирт — эффективно растворяет лак, но может быть сопоставим по опасности с ацетоном, вызывая сухость и ломкость ногтей и кожи. Этил- и бутилацетаты — сохраняют влагу и липидный слой, но могут быть менее эффективными в удалении некоторых типов лаков. Витамин Е (токоферол) — жирорастворимый витамин, который проникает в глубокие слои ногтя и кутикулы, удерживая влагу и предотвращая пересушивание. Глицерин — трехатомный спирт, увлажняющий и питающий кожу и ногти.

Гиалуроновая кислота — вещество, способствующее удержанию воды внутри клеток и обеспечивающее интенсивное течение обменных реакций. Витамин А — защищает кожу и ногти и способствует их регенерации. Пантенол (витамин B5)— притягивает воду в ткани, помогая увлажнить и питать ногти и кожу.

«Эти компоненты могут сделать процесс снятия лака более безопасным и деликатным, особенно для слабых и ломких ногтей, а также при наличии патологий ложа или обильного образования заусенцев. Но помните, что даже средства с этими добавками могут вызывать сухость и раздражение при чрезмерном использовании», – поясняет Никита Фаустов.

Почему печет ногти в лампе?

«Гель-лак состоит из молекул, которые в жидком состоянии находятся в беспорядке. Когда его наносят на ногти, а затем помещают под ультрафиолетовую или LED-лампу, молекулы начинают активироваться, выстраиваясь упорядоченно, и в этот момент гель-лак затвердевает. В процессе затвердевания в покрытии происходит экзотермическая фотохимическая реакция, которая сопровождается выделением большого количества тепла. Происходит это потому, что все гель-лаки содержат фотоинициаторы, которые способствуют полимеризации жидкого покрытия. Чем больше таких частиц в составе, тем быстрее происходит этот процесс», — объясняет Анатолий Перминов, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой общей физики ПНИПУ.

Если выделяется слишком много тепла, кажется, будто ногти и кожу вокруг них «печет». Причин этому может быть несколько: слишком много фотоинициаторов в составе геля, низкий болевой порог, плохое качество ногтей, много материала (чем его больше, тем сильнее греет). Но терпеть боль не стоит, иначе можно получить сильный ожог. Опытные мастера маникюра всегда предупреждают клиента о нагреве ногтей и просят убирать руки из под лампы при болевых ощущениях.

Можно ли делать маникюр гель-лаком несовершеннолетним?

«У детей и подростков 14-ти лет ногтевая пластина тонкая и ранимая к воздействию различных факторов: механических и физических. Поэтому разработали специальные детские лаки на водной основе и яркие слайдеры — наклейки, которые можно наносить на базовые покрытия для защиты нежной ногтевой пластины», — Полина Габова, врач-дерматовенеролог, выпускница ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера.

Обрабатывать кутикулу детям и лицам до 18 лет тоже не рекомендуется, то есть делать обрезной маникюр. Есть риск занести инфекцию или повредить матрикс ногтя, что приведет к деформации ногтевой пластины. Возрастных ограничений в маникюре гель-лаком не существует. Но лучше не подвергать сильному механическому воздействию ногти до 15 лет, а маникюр гель-лаком как раз подразумевает непосредственную работу с ногтевой пластиной.

Более того, в период полового созревания гормональный фон нестабилен, а иммунитет организма к различного рода аллергенам только формируется: полимеризация гель-лака в лампе, жидкость для снятия, жидкость для обезжиривания, гель-лаковое цветное покрытие, топ и база потенциально будут аллергеном. Поэтому начинать делать маникюр с покрытием не раньше 17-19 лет.

Какой маникюр рекомендуется беременным?

Первый триместр самый чувствительный для мамы и малыша, в этот момент закладываются жизненно важные системы органов. Заботливая мама обычно отказывается от контакта с любыми компонентами, которые могут быть потенциальными аллергенами. Более того, беременные чаще всего испытывают дискомфорт в первый триместр, так как мучает токсикоз, а лаки, гели, обезвоживатели обычно имеют стойкий запах, что заставляет их отказаться от покрытия.

«Опять же нет доказанных фактов о том, что, используя гель-лак и лампу, вы наносите непоправимый вред здоровью малыша в утробе, поэтому мама в праве сама решать — делать эту процедуру или нет. Есть отличные альтернативы химическим составам — японский маникюр, где нет абсолютно никаких рисков занести инфекцию или вызвать неприятные ощущения», — добавляет Полина Габова.

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ПНИПУ 812 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.