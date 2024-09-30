Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Белорусские ученые рассказали, как улучшить транспортную систему Индии
Индия — государство с быстро развивающейся экономикой и населением, ежегодно растущим в среднем более чем на один процент. Соответственно, увеличивается и количество транспортных средств, с которым существующая дорожная сеть страны уже не справляется. Белорусские ученые спрогнозировали, как технологии Unitsky String Technologies (uST) изменят транспортную обстановку в Индии.
Проблемы индийской транспортной инфраструктуры
Проведенный анализ в части функционирования транспортной системы Индии выявил ряд проблем, с которыми сталкивается развивающаяся экономика страны:
• индийская экономика крайне энергозависима (импортируется до 75 процентов потребляемой нефти);
• только за последние 20 лет число автотранспортных средств на 100 километров национальных дорог увеличилось в три раза;
• ожидается, что к 2050 году общее число автомобилей в стране увеличится еще в два раза при прогнозируемом росте численности населения за данный период на 15 процентов;
• стремительное развитие автомобильного транспорта в целом за последние 30 лет опережает аналогичные темпы развития железнодорожного транспорта и связанных с ним перевозок;
• растет количество погибших в результате ДТП (около 150 000 человек ежегодно, или в среднем один человек на 10 000 жителей).
Технологии uST в Индии
Применение комплексов uST позволяет решать многочисленные транспортные проблемы, в том числе связанные с перемещением на местностях со сложными природно-климатическими условиями. В своем исследовании белорусские ученые привели четыре примера возможного интегрирования решений uST в действующую транспортную инфраструктуру Индии.
Пример 1
Создание на базе международного аэропорта имени Чатрапати Шиваджи (Мумбаи) транспортного сообщения между двумя действующими терминалами, расположенными на расстоянии 3,5 километра друг от друга.
Транспортное сообщение между двумя терминалами аэропорта, один из которых обслуживает только внутренние рейсы, второй – и внутренние и международные, осуществляют бесплатные автобусы и шаттлы (средняя продолжительность поездки – 15 минут). И здесь главная проблема – невозможность быстрой пересадки транзитных пассажиров и перемещение багажа между терминалами аэропорта.
Строительство рельсо-струнной эстакады uST с возведением пассажирских станций и возможностью их интеграции в здания уже действующих терминалов существенно улучшит транспортное сообщение.
Проведенные расчеты, а также показатели опытной эксплуатации внедренных проектов uST позволяют сделать вывод, что всего один 8-местный подвесной юнимобиль может обеспечить пассажиропоток между терминалами на уровне 1500 человек в сутки, а время поездки сократится до трех минут.
Пример 2
Комплекс uST как связующее транспортное звено между международным аэропортом имени шейха уль-Алама и городом Сринагар, а также железнодорожным вокзалом Сринагар.
Транспортное сообщение между аэропортом и городом Сринагар представлено автобусами и шаттлами, которых не хватает из-за огромного пассажиропотока — до пяти миллионов человек в год. Отсюда серьезные проблемы:
• нехватка билетов ввиду загруженности маршрута;
• переполненность автобусов;
• отсутствие дополнительного места для багажа;
• длительное время поездки ввиду частых заторов на дорогах в час пик.
Технические особенности комплекса uST позволят преодолеть 9-километровое расстояние между аэропортом и городом менее чем за семь мин. А чтобы за сутки перевезти более 7000 пассажиров, потребуется примерно пять юнимобилей.
Пример 3
Комплекс uST как альтернатива наземному городскому транспорту (метро, трамвай, монорельс) на примере города Варангал.
В этом мегаполисе с целью решения транспортных проблем и минимизации заторов на дорогах правительство штата реализует проект Metro Neo – систему скоростного автобусного транспорта, где только часть маршрута будет пролегать на втором уровне, над землей. Такой же выход предлагают и технологии uST.
Создание сети эстакадного типа протяженностью 15 километров, соединяющей железнодорожные вокзалы городов Варангал и Казипет с городом Ханамконда, обеспечит пропускную способность до 15 000 пассажиров в час в одном направлении. Это позволит решить проблему заторов и снизить количество ДТП.
Пример 4
С постройкой транспортно-инфраструктурного комплекса uST в штате Гоа туристы, прибывающие в открытый в конце 2022 года аэропорт Манохар и на железнодорожный вокзал, смогут всего за 15 минут добраться до отелей и других мест отдыха, расположенных на побережье.
Расстояние от аэропорта до таких туристических объектов в среднем составляет от 15 до 25 километров, а пассажиропоток — 1000 человек в день.
Выводы
Результаты исследования показывают, что на современном этапе развития индийской экономики инновационные технологии и решения uST могут применяться в транспортной сфере Индии со значимым социально-экономическим эффектом на различных направлениях. Это, в частности:
• обеспечение роста производительности труда;
• сохранение доступности грузопассажирских перевозок при увеличении их скорости;
• снижение загрязнения окружающей среды;
• улучшение существующей дорожно-транспортной обстановки.
Улучшение транспортной доступности индийских регионов также приведет к созданию новых рабочих мест и оздоровлению экономики.
Международная исследовательская группа смогла прорастить семя древнего дерева из рода коммифора (Commiphora), найденного в пещере Иудейской пустыни в 1980-х годах. Ученые предположили, что это растение упоминается в библейских текстах. История семени, пролежавшего в земле почти тысячу лет, не только впечатляет, но и открывает новые возможности для изучения древней флоры засушливого региона.
Уголь – один из главных источников производимой электроэнергии во всем мире. В то время как запасов природного газа и нефти хватит на 40–60 лет, а уранового топлива – на 80–90, угля достаточно на тысячи лет. Но есть одна проблема: его использование наносит серьезный вред экологии. Это и выброс парниковых газов (CO2, СН4), а также SOx, NOx и твердых частиц при его сжигании, и загрязнение почвы и подземных вод в зоне складирования отходов. Однако белорусские ученые считают, что за этим видом топлива будущее, и знают, как сделать использование угля безопасным для природы.
Эксперимент с прыгающими через различные отверстия кошками показал: эти домашние животные действительно считают себя «жидкими», то есть способными протиснуться куда угодно. Но были некоторые исключения, когда они все же колебались.
Международная исследовательская группа смогла прорастить семя древнего дерева из рода коммифора (Commiphora), найденного в пещере Иудейской пустыни в 1980-х годах. Ученые предположили, что это растение упоминается в библейских текстах. История семени, пролежавшего в земле почти тысячу лет, не только впечатляет, но и открывает новые возможности для изучения древней флоры засушливого региона.
Уголь – один из главных источников производимой электроэнергии во всем мире. В то время как запасов природного газа и нефти хватит на 40–60 лет, а уранового топлива – на 80–90, угля достаточно на тысячи лет. Но есть одна проблема: его использование наносит серьезный вред экологии. Это и выброс парниковых газов (CO2, СН4), а также SOx, NOx и твердых частиц при его сжигании, и загрязнение почвы и подземных вод в зоне складирования отходов. Однако белорусские ученые считают, что за этим видом топлива будущее, и знают, как сделать использование угля безопасным для природы.
Инженеры из Беларуси рассказали, как соединить Сахалин с материком при помощи струнных технологий. Для этого разработан проект двухпутного воздушного тоннеля мембранного типа, стоящего на опорах. Перевозки по тоннелю осуществляются посредством высокоскоростных поездов.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Отток ученых из России не увеличился в пять раз, а упал втрое: почему не стоит доверять бывшим комсомольским вожакам
«Роскосмос» раскритиковал корабль Илона Маска: что не так с этой критикой?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии