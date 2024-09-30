Белорусские ученые рассказали, как улучшить транспортную систему Индии

Индия — государство с быстро развивающейся экономикой и населением, ежегодно растущим в среднем более чем на один процент. Соответственно, увеличивается и количество транспортных средств, с которым существующая дорожная сеть страны уже не справляется. Белорусские ученые спрогнозировали, как технологии Unitsky String Technologies (uST) изменят транспортную обстановку в Индии.

Проблемы индийской транспортной инфраструктуры

Проведенный анализ в части функционирования транспортной системы Индии выявил ряд проблем, с которыми сталкивается развивающаяся экономика страны:

• индийская экономика крайне энергозависима (импортируется до 75 процентов потребляемой нефти);

• только за последние 20 лет число автотранспортных средств на 100 километров национальных дорог увеличилось в три раза;

• ожидается, что к 2050 году общее число автомобилей в стране увеличится еще в два раза при прогнозируемом росте численности населения за данный период на 15 процентов;

• стремительное развитие автомобильного транспорта в целом за последние 30 лет опережает аналогичные темпы развития железнодорожного транспорта и связанных с ним перевозок;

• растет количество погибших в результате ДТП (около 150 000 человек ежегодно, или в среднем один человек на 10 000 жителей).

Технологии uST в Индии

Применение комплексов uST позволяет решать многочисленные транспортные проблемы, в том числе связанные с перемещением на местностях со сложными природно-климатическими условиями. В своем исследовании белорусские ученые привели четыре примера возможного интегрирования решений uST в действующую транспортную инфраструктуру Индии.

Пример 1

Создание на базе международного аэропорта имени Чатрапати Шиваджи (Мумбаи) транспортного сообщения между двумя действующими терминалами, расположенными на расстоянии 3,5 километра друг от друга.

Транспортное сообщение между двумя терминалами аэропорта, один из которых обслуживает только внутренние рейсы, второй – и внутренние и международные, осуществляют бесплатные автобусы и шаттлы (средняя продолжительность поездки – 15 минут). И здесь главная проблема – невозможность быстрой пересадки транзитных пассажиров и перемещение багажа между терминалами аэропорта.

Строительство рельсо-струнной эстакады uST с возведением пассажирских станций и возможностью их интеграции в здания уже действующих терминалов существенно улучшит транспортное сообщение.

Проведенные расчеты, а также показатели опытной эксплуатации внедренных проектов uST позволяют сделать вывод, что всего один 8-местный подвесной юнимобиль может обеспечить пассажиропоток между терминалами на уровне 1500 человек в сутки, а время поездки сократится до трех минут.

Пример 2

Комплекс uST как связующее транспортное звено между международным аэропортом имени шейха уль-Алама и городом Сринагар, а также железнодорожным вокзалом Сринагар.

Транспортное сообщение между аэропортом и городом Сринагар представлено автобусами и шаттлами, которых не хватает из-за огромного пассажиропотока — до пяти миллионов человек в год. Отсюда серьезные проблемы:

• нехватка билетов ввиду загруженности маршрута;

• переполненность автобусов;

• отсутствие дополнительного места для багажа;

• длительное время поездки ввиду частых заторов на дорогах в час пик.

Технические особенности комплекса uST позволят преодолеть 9-километровое расстояние между аэропортом и городом менее чем за семь мин. А чтобы за сутки перевезти более 7000 пассажиров, потребуется примерно пять юнимобилей.

Визуализация транспортной линии uST между аэропортом имени шейха уль-Алама города Сринагар и железнодорожным вокзалом Сринагар / © Unitsky String Technologies Inc.

Пример 3

Комплекс uST как альтернатива наземному городскому транспорту (метро, трамвай, монорельс) на примере города Варангал.

В этом мегаполисе с целью решения транспортных проблем и минимизации заторов на дорогах правительство штата реализует проект Metro Neo – систему скоростного автобусного транспорта, где только часть маршрута будет пролегать на втором уровне, над землей. Такой же выход предлагают и технологии uST.

Создание сети эстакадного типа протяженностью 15 километров, соединяющей железнодорожные вокзалы городов Варангал и Казипет с городом Ханамконда, обеспечит пропускную способность до 15 000 пассажиров в час в одном направлении. Это позволит решить проблему заторов и снизить количество ДТП.

Вариант визуализации проекта маршрутной сети uST подвесного типа Варангал – Ханамконда – Казипет протяженностью 15 километров / © Unitsky String Technologies Inc.

Пример 4

С постройкой транспортно-инфраструктурного комплекса uST в штате Гоа туристы, прибывающие в открытый в конце 2022 года аэропорт Манохар и на железнодорожный вокзал, смогут всего за 15 минут добраться до отелей и других мест отдыха, расположенных на побережье.

Варианты визуализации создания транспортно-инфраструктурных решений uST для туристической отрасли Индии на примере штата Гоа / © Unitsky String Technologies Inc.

Расстояние от аэропорта до таких туристических объектов в среднем составляет от 15 до 25 километров, а пассажиропоток — 1000 человек в день.

Выводы

Результаты исследования показывают, что на современном этапе развития индийской экономики инновационные технологии и решения uST могут применяться в транспортной сфере Индии со значимым социально-экономическим эффектом на различных направлениях. Это, в частности:

• обеспечение роста производительности труда;

• сохранение доступности грузопассажирских перевозок при увеличении их скорости;

• снижение загрязнения окружающей среды;

• улучшение существующей дорожно-транспортной обстановки.

Улучшение транспортной доступности индийских регионов также приведет к созданию новых рабочих мест и оздоровлению экономики.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Unitsky String Technologies Inc. 21 статей Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.