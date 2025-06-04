Новый анализ удревнил свитки Мертвого моря

Свитки Мертвого моря, найденные в пещерах Кумрана более полувека назад, существенно повлияли на понимание истории религий и древних языков. Документы написаны на арамейском и еврейском в период с III века до нашей эры по I век нашей эры. Для их датирования используют данные палеографии — анализа древних рукописей, но они не всегда опираются на образцы известного возраста. Археологические напластования также отсутствуют. В новой работе ученые впервые получили радиоуглеродные датировки ранее неизученных манскриптов и проанализировали их с помощью нейросетевой модели.

Исследователи из Дании, Италии и Бельгии под руководством Младена Поповича из Кумранского института при Гронингенском Университете (Нидерланды) впервые датировали радиоуглеродным методом 30 свитков из четырех мест, охватывающих период в пять веков. Это пещеры в Кумране, Масада, Вади-Мураббат, Нахал Хевер на территории современного Израиля и Западного берега реки Иордан. Статья об этом опубликована в журнале PLOS One.

Даты показали различия между манускриптами хасмонейского периода и более молодыми — иродианскими, захватывающими второе столетие нашей эры. Однако датировки этих двух типов образцов странным образом распределились на временной шкале. Хасмонейские, в отличие от иродианских, легли более компктно. Необычным авторам показался свиток 4Q114, который содержит часть Книги Даниила 8–11. Специалисты датируют его 160 годом до нашей эры. А по 14C вышло, что он укладывается в период 230–160 лет до нашей эры, совпадая со временем, когда была предположительно написана заключительная часть библейской Книги Даниила.

Ученые отобрали 24 манускрипта с подтвержденными датами для предварительного обучения модели, названной Енохом, — в честь ветхозаветного героя. Документы перевели в цифровой формат для распознавания текста и подготовили для извлечения признаков стиля нейросетевой моделью. Речь идет не о литературном стиле, а о форме письма. Модель научилась различать хасмонейские и иродианские рукописи с достоверностью 93 процента.

Предсказание возраста манускрипта 4Q319 моделью Енох. А) От полноцветного скана к бинаризированному изображению и дате по 14C для образца 4Q259, который включен в тренировочный набор; b) От полноцветного скана к бинаризированному изображению и дате для образца 4Q319, предсказанной Енохом. Красные столбики показывают вероятность каждого временного интервала. Голубая кривая показывает сглаженное распределение. Серые пики указывают на местную неопределенность оценки / © Popović et al., 2025, PLOS One, CC-BY 4.0

Енох тренировался на текстах с подтвержденным по 14C возрастом, с тем чтобы датировать образцы по стилю письма. Далее модель проанализировала 135 ранее недатированных свитков Мертвого моря.

Эксперты распределили ответы модели на реалистичные и нереалистичные. В первую категори попали 107 свитков, то есть 79 процентов от датасета. Авторы исключили случайный характер этого результата.

Выяснилось, что свитки, исследованные радиоуглеродным методом и с помощью Еноха, древнее, чем это следовало из данных палеографии. Свитки хасмонейского типа отнесли к первой половине второго столетия до нашей эры против 150-50 до нашей эры. Свитки иродианского периода также оказались древнее. Это означает, что они не представляют собой этап развития хасмонейских манускриптов, а существовали с ними одновременно.

По мнению авторов, Енох дал повод для уточнения хронологии свитков Мертвого моря, что будет иметь последствия для истории Иудеи. В частности радиоуглеродная дата для свитка 4Q114 и предсказание Еноха для 4Q109 (копия Экклезиаста) свидетельствуют, что это первые известные фрагменты библейской книги из эпохи их предполагаемого автора.

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Татьяна 147 статей Интересные мне новости складываю здесь - https://t.me/andromedanubula и здесь @tanpichugina Журналист большую часть жизни. Училась в "Химия и жизнь", работала для "Вокруг света", "Известия", "Вечерняя Москва", "ТрВ", "МК в Серпухове", РИА-Новости.