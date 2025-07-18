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18 июля, 12:44
ПНИПУ
8

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

❋ 4.8

Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.

ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
Борец пестрый / © Bernd Haynold, ru.wikipedia.org

Природа не всегда добра к тем, кто к ней тянется. За безобидной зеленью и яркими цветами могут скрываться настоящие химические оружия — растения, которые веками калечат людей. Одни маскируются под безвредные сорняки, другие привлекают сладким ароматом, но всех их объединяет одно: прикосновение к ним может стоить здоровья, а иногда и жизни. Даже там, где, казалось бы, нет никакой угрозы — на дачном участке или лесной опушке — может находиться неожиданно опасный представитель флоры.

Борщевик Сосновского

На сегодня это растение является самым опасным на территории России. К нему не только нельзя прикасаться, ведь он оставляет шрамы и ожоги на коже, но даже находиться рядом с ним ближе, чем в 30 метрах — пыльца борщевика вызывает сильное раздражение при дыхании, отек и кровотечение слизистой и даже удушье. При ожогах более 80% тела он способен привести к летальному исходу.

Борщевик опасен и для окружающей среды. С 1947 года его выращивали специально на корм скоту, но позже выяснили, что он делает молоко горьким, непригодным для употребления, и вызывает у животных воспаление ЖКТ и ожоги слизистых. А, кроме того, он наносит урон земельным угодьям — вытесняет практически любые другие растения и снижает урожайность.

— Больше всего борщевика находится в Ленинградской области — более одного миллиона гектаров, также значительные площади есть в Пермском крае, Московской, Калужской, Псковской и Вологодской областях, — рассказывает ассистент кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Никита Кифель.

Борщевик / © I, Hugo.arg, en.wikipedia.org

Сейчас борьба с борщевиком набирает новые обороты, поскольку из-за него назрела проблема отчуждения земель. Последние четыре года площадь, которую занимает это растение на территории России, увеличивается и составляет более 300 тысяч гектаров, даже несмотря на меры борьбы с ним, такие как вспашка зараженных полей, обработка их ядами, запуск грибов-паразитов и борщевичной моли, которые поедают вредителя.

— Борщевик распространяется с большой скоростью. Это происходит по той причине, что всего за сезон одно растение может выпустить до 20 тысяч семян, а их всхожесть очень велика — до 84%. Пока что мы не можем обеспечить единовременное его уничтожение на всех территориях, — делится ведущий инженер, ученый секретарь кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова.

В соке борщевика содержатся опасные вещества — фураны и кумарины, и, когда они объединяются под воздействием ультрафиолета от солнечных лучей, то становятся еще более ядовитыми, вызывая ожоги кожи.

— Информация о том, что борщевик ночью безопасен, является заблуждением. Ожог все равно будет, просто не такой сильный, как днем, ведь солнечный свет усиливает воздействие фуранокумаринов на 40-60%. Именно по этой причине, хоть с борщевиком и борются либо ранним утром, либо поздним вечером, это всегда происходит только в защитных костюмах, — объясняет Мария Комбарова.

За борщевик на участке можно получить штраф. В зависимости от региона сумма будет составлять от 500 рублей до 5 тысяч. Кроме того, на этой неделе Госдума приняла новый закон, который обяжет собственников, арендаторов, пользователей сервитутов и земель под инфраструктуру уничтожать опасные растения, включая борщевик. За невыполнение требований предусмотрена административная ответственность, а для сельхозземель — даже риск принудительного изъятия участка за нарушение земельного законодательства.

Ландыш

Это растение особенно распространено в европейской части страны, но также есть в Забайкалье, Приамурье, Приморье, на Сахалине и Курилах. 

Несмотря на то, что ландыш обладает приятным свеже-сладким ароматом, наслаждаться им, особенно маленьким детям и пожилым людям, опасно. При вдыхании яд конваллятоксин, содержащийся в пыльце этого растения, быстро всасывается через слизистые и нарушает работу сердца – замедляет его ритм, но усиливает сокращения. Это может привести к помутнению сознания, обморокам, судорогам.

— Если прикоснуться к ландышу местом, на котором есть повреждения кожи – ссадины, трещинки, то при попадании в кровь его ядовитые вещества – алкалоиды – вызовут сильнейшую интоксикацию, сопровождающуюся тошнотой, судорогами, нарушением пульса вплоть до остановки сердца, — комментирует Мария Комбарова.

У ландыша есть и полезное свойство — при медицинских показаниях и в малых дозах его эфирное масло положительно воздействует на сердечную мышцу —усиливает сокращения, снижает пульс и убирает отеки. Но применять его можно только по назначению врача.

Ландыш запрещен к высадке в детских учреждениях. Если он растет у вас на клумбе, возможно и стоит от него избавиться, ведь токсичные частицы будут распространяться насекомыми и ветром по всему участку, – добавляет Мария Комбарова.

Аконит или борец

Аконит часто встречается в лесах России. Особенно много его на Алтае, Дальнем Востоке и Северном Кавказе, там, где есть влажные луга, лесные опушки и горные склоны. У аконита ядовиты все части от корней до пыльцы. Летальная доза токсичного вещества – аконитина – очень мала, достаточно двух граммов его корня.

У него есть два подвида, оба ядовиты и визуально отличаются лишь цветом. У борца северного фиолетовые соцветия, а у борца клобучкового — белые.

— У второго хорошо развиты нектарники в цветах. Они похожи на колпачки, на концах которых находятся большие капли сладкого нектара. Пчелы летят туда, собирают их и отравляются. На территориях с большим количеством аконита случаются массовые гибели этих насекомых, — рассказывает Мария Комбарова.

Борец / © Llez, ru.wikipedia.org

Оказывается, если пчелы опыляют ядовитые цветы, это может иметь негативные последствия не только для них самих. Токсины влияют и на мед, который они производят.

— Если пчелы все же успевают переработать нектар, яд попадает в мед. Такой продукт приобретает горький, металлический привкус, вызывает покалывание на языке, а иногда даже меняет цвет. Например, мед с чемерицы Лебеля становится красноватым, а с белены — зеленоватым, — добавляет Никита Кифель.

Практически каждый мед содержит в себе ничтожно малый процент содержания пыльцы с ядовитых растений. Такой продукт не представляет угрозы здоровью человека. Но употребление меда, собранного только с токсичных растений, к примеру, с того же Борца Клобучкового, может вызвать отравление, аллергические реакции и сердечно-сосудистые нарушения. Люди далеко не сразу поняли опасность этого ядовитого лакомства — зато быстро научились использовать сам аконит в куда более зловещих целях.

— Наши предки использовали сок аконита для отравления стрел. Ранение таким оружием было смертельным для человека. В Древнем Риме была особая казнь: провинившегося кормили аконитом, и он умирал в страшных мучениях. Также считается, что Татаро-монгольский завоеватель Хан Тамерлан был отравлен именно этим растением. Его тюбетейку кто-то пропитал соком аконита, и, когда полководец вспотел, то яд впитался в кожу и вызвал отек мозга, — рассказывает Мария Комбарова.

Беладонна

Беладонну — высокие фиолетовые либо желтые цветы — можно встретить в Краснодарском и Ставропольском краях, в Северной Осетии и Дагестане. Несмотря на то, что растение занесено в Красную книгу, в последнее время оно все чаще появляется на городских стройках и пустырях.

— За красивыми и вкусными ягодами беладонны таится настоящая смертельная угроза. Они содержат токсин атропин, который сразу же оказывает сильное возбуждение на нервную систему и вызывает помешательство у человека. При употреблении большого количества ягод может возникнуть паралич дыхательных путей, приводящий к смерти, — предостерегает Никита Кифель.

Ягоды беладонны / © Kurt Stüber, ru.wikipedia.org

Даже прикосновение к беладонне руками оставляет следы ядовитого вещества и вызывает спазм – резкое сужение кровеносных сосудов, приводящее к онемению и боли. Но если этот эффект кажется пугающим, то что говорить о тех, кто сознательно вводил яд в свой организм?

В XIX веке женщины шли на куда более опасные эксперименты. В погоне за модным томным взглядом они закапывали в глаза сок белладонны, чтобы расширить зрачки. Но цена такой красоты была ужасающей: галлюцинации, необратимое ухудшение зрения вплоть до слепоты, инсульт из-за резкого скачка давления.

Ирония в том, что само название «белладонна» произошло от итальянского bella donna – «красивая женщина» и напоминает нам о том, как даже смертельно опасный яд когда-то считался атрибутом красоты.

Лютик

– Это одно из самых распространенных ядовитых растений на территории России, известное своими отравляющими свойствами. Он растет и в европейской части, и в Сибири, причем как в южных широтах, так и в северных. Его бытовое название – куриная слепота, и это не случайно. Куры, которые бегают по лютиковым полянкам и клюют его желтые цветы, теряют зрение и погибают от его яда, – поясняет Мария Комбарова.

В Средние века его даже использовали для удаления бородавок и лечения чесотки, рискуя получить ожоги. А недобросовестные знахари подмешивали его в снадобья, чтобы у пациента появлялись волдыри, а потом объявляли это предвестником скорого выздоровления – будто бы болезнь вылезла наружу, и скоро все заживет.

Лютик / © Vulkano Uwe H. Friese, Bremerhaven, ru.wikipedia.org

Лютик опасно трогать: его липкая пыльца остается на коже, забивается под ногти и вызывает отек, а, если повредить растение, выделится ядовитый сок с токсином протоанемонином, который разъедает слизистые.

Чистотел

Это растение считается сорным – обычно оно растет в оврагах, на пустошах, дачных участках и всходит одним из первых весной. Его много во всех регионах России – в европейской части, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири. Огромные заросли чистотела можно наблюдать в горном Алтае по берегам реки Катуни.

– Назван чистотел так не случайно, ведь до сих пор многие обливаются настоем этого растения, чтобы прошли кожные заболевания. На самом деле так лечиться ни в коем случае нельзя, ведь эти на первый взгляд безобидные действия могут повлечь серьезные последствия. Да, действительно, поначалу могут пройти прыщи и бородавки, но расплатой за чистую кожу даже у взрослых людей будет отказ почек, а у детей летальный исход, – предупреждает Мария Комбарова.

Чистотел / © 4028mdk09, ru.wikipedia.org

Яды чистотела, которые попадают в организм через поры кожи, убивают клетки печени и почек, отключая очистку крови и выведение токсинов. Без срочного медицинского вмешательства это приводит к цепной реакции: желтуха, отеки и смерть в течение 3-5 дней.

У чистотела очень липкий оранжевый сок, содержащий токсичные вещества – алкалоиды, с помощью которых он защищается от поедания насекомыми. А еще он практически не отмывается со слизистых. Так что к чистотелу опасно даже прикасаться, и выкапывать его с участка можно только в перчатках.

Крапива

Вокруг свойств этого растения есть множество мифов. Кто-то считает ожог крапивы безвредным и даже целебным, вениками из нее парятся в бане, варят из нее суп. Разберемся, что из этого имеет смысл, а что может быть опасным.

– Когда человек обжигается о крапиву, его кожа покрывается волдырями и не обеспечивает те функции, которые должна, а именно терморегуляцию и защиту от инфекций. На это поврежденное место попадают бактерии и грибки, которые могут вызвать заражение крови, — объясняет Мария Комбарова.

Основные вещества, которые вызывают ощущение ожога при прикосновении с крапивой сосредоточены в жгучих волосках. В их составе находятся гистамин, холин и муравьиная кислота.

– Если говорить о вениках из крапивы, то ими разгоняют кровь, и человеку, например, с больной поясницей кажется, что стало легче. Но через какое-то время спина снова заболит, потому что это растение обладает лишь временным раздражающим эффектом, – продолжает Мария Комбарова.

Жгучие волоски крапивы раздражают кожу, заставляя организм расширять капилляры и усиливать приток крови — из-за этого спазмированные мышцы временно расслабляются, а боль притупляется, но не исчезает полностью. Так что растение не лечит воспаление, а лишь «отвлекает» нервную систему.

– Конечно, если применять крапиву с умом, то можно получить от нее существенную пользу. Так, если правильно сварить из нее суп, то человек получит большое количество витаминов С, В, Е и К и микроэлементов, таких как барий, сера, железо, калий, кальций, хром, медь, марганец, алюминий, молибден. Чтобы сохранить эти полезные свойства, нужно немного ошпарить крапиву кипятком, положить ее в кастрюлю к остальным ингредиентам и выключить плиту сразу после закипания. Также это растение – основной компонент всем известной зеленки. Фолиевая кислота и витамины крапивы улучшают свертываемость крови и помогают ранам быстрее затягиваться, – добавляет Мария Комбарова.

Если крапива находится на дачном участке, то ее можно перевести из разряда сорняка в удобрение. Садоводы поливают настоем крапивы свой огород и, тем самым, подкармливают растения минеральными веществами.

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
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