Популярные энергетики могут способствовать развитию рака крови

Энергетические напитки содержат комбинацию трех хорошо известных стимуляторов: кофеина, гуараны и таурина. Природной аминокислоте таурину приписывают много чудодейственных свойств: например, считается, что она значительно повышает работоспособность и выносливость. Однако таурин может помочь раковым клеткам расти и размножаться, полагают американские ученые.

Таурин выполняет разнообразные функции в организме: поддерживает баланс электролитов в клетках, помогает передавать нервные импульсы, помогая нормальной работе мозга, улучшает кровообращение и укрепляет миокард. Согласно исследованиям ученых из Университета Мукогавы (Япония), эта аминокислота способствует улучшению здоровья при ишемической болезни сердца.

Здоровые люди получают таурин в основном с пищей, но организм может и сам синтезировать его из аминокислот метионина и цистеина, если в рационе достаточно витамина B6.

Но ученые из Рочестерского университета (США) неожиданно обнаружили: таурин может способствовать и прогрессированию лейкоза. В то время как здоровые клетки костного мозга естественным образом производят таурин, раковые клетки делать это не могут. Однако они поглощают таурин из организма и могут использовать его как источник энергии для роста и размножения. Это показали эксперименты на мышах и образцах раковых клеток человека.

В частности, добавки таурина значительно ускоряли прогрессирование заболевания у мышей — вероятность смерти была примерно в три раза выше по сравнению с контрольной группой. В исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые назвали таурин «ключевым регулятором развития миелоидных злокачественных новообразований».

Когда исследователи блокировали поглощение таурина раковыми клетками с помощью генетических методов, прогрессирование рака значительно замедлялось. Это приводило к двукратному снижению жизнеспособности раковых клеток, а мыши жили на 13,5 процента дольше по сравнению с контрольной группой.

Что же следует из новых данных, полученных американскими учеными? Во-первых, они значительно дополняют знания онкологов о развитии лейкоза и наверняка поспособствуют разработке новых методов лечения. У исследователей, в свою очередь, появляется новая задача: изучить роль таурина в развитии других видов рака.

Во-вторых, таурин сам по себе не вреден. Однако если в определенных клинических ситуациях он жизненно необходим, большое количество таурина в энергетических напитках нанесет вред. Ежедневное употребление нескольких банок популярных энергетиков в дополнение к диете, богатой таурином, может быть опасным, особенно если будущие исследования найдут связь между таурином и развитием других видов рака.

Интересно, что кофеин, в большом количестве содержащийся в энергетиках, по некоторым данным, снижает риск онкологических заболеваний, включая рак молочной железы, печени, пищевода, желудка, поджелудочной железы, толстой кишки, почек, мочевого пузыря, простаты и яичников. Об этом свидетельствует, например, метаанализ итальянских ученых. Впрочем, это верно лишь для кофе, что связано с его сложным составом. Кроме кофеина, он содержит полифенолы, которые оказывают антиоксидантное и противовоспалительное воздействие на организм.

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Денис Яковлев 39 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.