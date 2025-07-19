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Лису «объявили в розыск» за массовые кражи обуви туристов
Национальный парк Гранд-Титон в Вайоминге (США) известен величественными горными видами, богатой флорой и фауной. Недавно этот список достопримечательностей пополнился. Как выяснилось, в парке обитает минимум одна хитрая лисица, украдкой разувающая туристов.
По данным журнала The New York Times (NYT), в конце июня 2025 года администрация парка Гранд-Титон развесила рядом с кемпингом на территории парка объявления с изображением лисы, держащей кед в зубах. В сопроводительном тексте говорилось:
«Разыскивается за хищения обуви в особо крупном размере. Совершенные преступления: кражи левых туфлей (они лучше на вкус), шлепанцев и самоуважения туристов; нарушение общественного покоя и целостности пар».
Также сообщалось, что на счету преступницы — 19 эпизодов, в последний раз ее видели убегающей с кедом в зубах, без тени признаков раскаяния.
Под объявлением разместили плакат с полем для отсчета дней с момента последней пропажи (где вписали «ноль») и призывом не оставлять обувь снаружи, а убирать в палатки или автофургоны.
Недавно ситуация получила неожиданное развитие: к середине июля число похищенных у туристов башмаков подскочило до 32. Из видео, опубликованного на странице Гранд-Титон в соцсетях, стало известно, что это в большей степени результат провокаций самих путешествующих.
Руководство парка в полушутливом ролике посетовало, что объявление о пушистой воровке пробудило в отдыхающих стремление к «жертвоприношениям». Вместо того чтобы прятать обувь, люди стали активнее оставлять ее снаружи — дабы лисе было чем поживиться, если вдруг она появится.
Приманивать диких животных и приучать к взаимодействию с людьми опасно, напомнили авторы видео и призвали прекратить такого рода «подношения», процитировав короля лемуров Джулиана — одного из героев американского мультфильма «Мадагаскар-2».
Сотрудница парка по связям с общественностью Эмили Дэвис в комментарии NYT заявила, что в районе кемпинга была замечена одна лиса, но к пропажам обуви могут быть причастны и другие животные. Она пояснила, что шуточное видео опубликовали для привлечения внимания к ситуации и в рамках усилий по «сохранению дикой природы и обеспечению безопасности людей».
О причинах, побуждающих одну или нескольких лисиц утаскивать обувь туристов, остается лишь гадать. Сотрудница природоохранной организации Wyoming Wildlife Advocates Кристин Комбс предположила, что объяснение кроется в близости лис к домашним собакам — оба вида принадлежат к одному семейству псовых, отличаются умом и игривостью.
Необычное «пристрастие» могло появиться и в результате позитивного подкрепления. Получение пищевого вознаграждения где-то рядом с обувью способно породить ассоциацию предмета с едой. Кроме того, ношенная людьми обувь, вероятно, привлекательна запахом. Возможно, лиса мочится на башмак и оставляет в лесу такие пахучие метки для обозначения своей территории, добавила Комбс.
Как бы там ни было, то, что одна или несколько лисиц стали приближаться к туристам настолько, что им удается стащить обувь, чревато бедой прежде всего для самих животных. Потерявших страх перед человеком особей, которые ищут пропитание у людей или начинают проявлять агрессию, могут отловить и умертвить, предупредила представитель парка.
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