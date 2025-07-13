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Недавно обнаруженный межзвездный объект может быть невероятно древним

Недавно астрономы подтвердили, что объект, получивший название 3I/ATLAS, прилетел из межзвездного пространства и теперь движется через Солнечную систему на чрезвычайно высокой скорости.

Межзвездная комета 3I/ATLAS / © NASA

Это всего лишь третий подтвержденный межзвездный объект, достигший Солнечной системы, после астероида 1I/Оумуамуа, замеченного в 2017 году, и кометы, получившей название 2I/Борисова.

Теперь ученые стремятся лучше понять 3I/ATLAS и выяснить, может ли он пролить больше света на природу подобных ему межзвездных объектов.

В статье для издания Space.com астрономы Астер Тейлор и Даррил Селигман из Мичиганского государственного университета утверждают, что 3I/ATLAS, по всей видимости, очень похож на комету 2I/Борисова, и что подобные межзвездные объекты встречаются гораздо чаще, чем экзотические, сигарообразные межзвездные астероиды, типа 1I/Оумуамуа.

Благодаря своей огромной скорости, составляющей почти 60 километров в секунду, два исследователя утверждают, что 3I/ATLAS намного старше, чем 1I/Оумуамуа или комета 2I/Борисова — его возраст составляет около 3-11 миллиардов лет. Объект 3I/ATLAS может указывать на то, что Млечный Путь производит межзвездные объекты практически с момента своего зарождения, около 13 миллиардов лет назад. Более того, 3I/ATLAS вполне может быть старше Солнца, возраст которого составляет около 4,6 миллиарда лет.

Астрономы надеются с помощью космических телескопов «Джеймса Уэбба» и «Хаббла» в ближайшее время рассмотреть 3I/ATLAS и получить точную информацию о размере и составе объекта.