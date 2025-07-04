О мероприятии

Джордано Бруно — философ удивительно жизнеутверждающий, несмотря на трагическую судьбу. Он жил накануне Нового времени и был носителем духа обновления, «философии рассвета», противостоящей средневековой схоластике, героическим энтузиастом, чьи идеи во многом подтверждены современной наукой.

Джордано оценивали как борца за научное мировоззрение и как мага, как представителя специфического религиозного мировоззрения и как атеиста. В его философии причудливо переплетаются материалистические и идеалистические представления. Все это делает Бруно притягательной и загадочной фигурой о которой расскажет кандидат философских наук Екатерина Звонова.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация