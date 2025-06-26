Что такое черная дыра на самом деле?

О мероприятии

Черная дыра — это не тело, а искривленная пустота, где материя проиграла противостояние с гравитацией.

За десятилетия до своего появления в наблюдениях черные дыры существовали лишь на бумаге, как загадочная формула, а сам автор уравнений гравитации полагал, что в природе они невозможны.

Сегодня черные дыры — передний край нашего понимания устройства Вселенной. Они распоряжаются временем, создают самые мощные постоянные источники излучения, влияют на формирование и структуру галактик, сообщают о драматических изменениях в своей жизни с помощью гравитационных волн, и ставят перед учеными интригующие вопросы об эволюции Вселенной и о самых глубоких концепциях в основании мира. О черных дырах и их физике расскажет доктор физико-математических наук Алексей Михайлович Семихатов.

Расписание Измайловское ш., д. 71, корп. 2Б Москва 19:30 Купить