О мероприятии

Предотвратить генетические заболевания? Усилить когнитивные возможности? Видеть мир в инфракрасной области спектра? Достичь бессмертия? До какого предела возможно улучшать природу человека и сможет ли человечество остановиться в воплощении мечты об идеале?

Заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ им. Ломоносова, член комиссии по биоэтике МГУ имени Ломоносова Елена Брызгалина рассмотрит примеры проектов, влияющих на то, что границы человеческой природы теряют статус естественной заданности и обретают нарастающую зависимость от ценностного выбора человека. Лектор расскажет о том, может ли биохакинг быть этичным, обсудит цели, форматы, противоречия. Данная лекция — это приглашение к философскому рассуждению о том, где поставить запятую в высказывании о природе человека — «сохранить нельзя улучшить» — в условиях синтеза науки, технологий, бизнеса.

Расписание Проспект Мира, дом 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация