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Слушатели узнают, может ли биохакинг быть этичным.
О мероприятии
Предотвратить генетические заболевания? Усилить когнитивные возможности? Видеть мир в инфракрасной области спектра? Достичь бессмертия? До какого предела возможно улучшать природу человека и сможет ли человечество остановиться в воплощении мечты об идеале?
Заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ им. Ломоносова, член комиссии по биоэтике МГУ имени Ломоносова Елена Брызгалина рассмотрит примеры проектов, влияющих на то, что границы человеческой природы теряют статус естественной заданности и обретают нарастающую зависимость от ценностного выбора человека. Лектор расскажет о том, может ли биохакинг быть этичным, обсудит цели, форматы, противоречия. Данная лекция — это приглашение к философскому рассуждению о том, где поставить запятую в высказывании о природе человека — «сохранить нельзя улучшить» — в условиях синтеза науки, технологий, бизнеса.
Проспект Мира, дом 123Б
Галактики — спутники Млечного Пути преимущественно представляют собой карликовые сфероидальные системы. Астрономам известно о существовании примерно 60 таких объектов, однако результаты нового исследования показали, что вокруг нашей Галактики могут вращаться до 100 «пропавших» спутников.
Новое исследование показало, что женщины, страдающие предменструальным синдромом, несколько более предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям. Особенно выраженную корреляцию обнаружили между ПМС и нарушениями сердечного ритма, а также ишемическим инсультом.
Американские врачи и общественные организации подали в суд на правительство США после того, как министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший исключил COVID-вакцину из рекомендаций для большинства детей и беременных.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Ученые разработали высокоэффективный платина-кобальтовый катализатор для производства водорода из метана. Сырьем может стать возобновляемый источник — биогаз, образующийся на свалках при разложении органики, что позволит получить «зеленый» водород. Открытие совершила команда исследователей из РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН и Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
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