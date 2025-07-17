Слушатели узнают, как и почему на Мадагаскаре сохранилось впечатляющее видовое разнообразие животных.

О мероприятии

Старший преподаватель Института стран Востока Анна Батюченко расскажет про Мадагаскар — остров, который часто называют восьмым континентом из-за его размеров и изолированного развития.

Главными героями встречи станут лемуры — удивительные создания, обитающие исключительно на Мадагаскаре. Лектор расскажет о том, как и почему здесь сохранилось такое впечатляющее видовое разнообразие, и чем остров заслужил репутацию «Ноева ковчега» для животных. Участники узнают про таинственные ландшафты Цинги-де-Бемараха, образующие настоящий «каменный лес», а также познакомятся с фамадиханой — ритуалом «переворачивания костей». Он может показаться шокирующим, но в культуре малагасийцев символизирует глубокое уважение к предкам и живую связь между поколениями.

Расписание Николоямская улица, 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация