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Слушатели узнают, как и почему на Мадагаскаре сохранилось впечатляющее видовое разнообразие животных.
О мероприятии
Старший преподаватель Института стран Востока Анна Батюченко расскажет про Мадагаскар — остров, который часто называют восьмым континентом из-за его размеров и изолированного развития.
Главными героями встречи станут лемуры — удивительные создания, обитающие исключительно на Мадагаскаре. Лектор расскажет о том, как и почему здесь сохранилось такое впечатляющее видовое разнообразие, и чем остров заслужил репутацию «Ноева ковчега» для животных. Участники узнают про таинственные ландшафты Цинги-де-Бемараха, образующие настоящий «каменный лес», а также познакомятся с фамадиханой — ритуалом «переворачивания костей». Он может показаться шокирующим, но в культуре малагасийцев символизирует глубокое уважение к предкам и живую связь между поколениями.
Николоямская улица, 1
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