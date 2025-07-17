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«Зеркальная линия» под вопросом: Саудовская Аравия попросила экспертов оценить осуществимость проекта

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии поручил экспертам провести оценку осуществимости грандиозного проекта — горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line), который должен достигать в ширину 200 метров, в высоту — 500, а в длину — 170 километров.

Рендер проекта «Зеркальная линия» (The Line) / © NEOM

По данным издания Bloomberg, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии — владелец агентства развития территории NEOM, основной частью которого стал проект «Зеркальная линия», — обратился к консалтинговым компаниям с просьбой определить, возможно ли реализовать проект города длиной 170 километров.

При этом «Зеркальная линия» остается стратегическим приоритетом; Саудовская Аравия сосредоточена на повышении эффективности и ускорении прогресса проекта.

Подобные запросы, как отметили в NEOM, представляют собой обычную практику в случае крупномасштабных многолетних проектов.

Строительство уникального города продолжается, однако теперь NEOM планирует разместить в первой очереди проекта, протяженностью 2,4 километра, уже не 1,5 миллиона жителей, а всего 300 000 человек. Реализовать эту задачу планируется к 2030 году. Пока выводы экспертов неизвестны. Возможно, после их заключения проект будет сокращен или изменен.