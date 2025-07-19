Психологи выяснили, какие люди быстрее находят пару

У каждого, кто ищет романтического партнера, своя мотивация: кому-то нужна поддержка близкого человека, кому-то хочется создать семью, а кому-то прежде всего важно соответствовать социальным ожиданиям. Ученые из Канады и США определили, в каком случае человек с большей вероятностью встретит «вторую половинку» быстро.

Романтическим отношениям и их роли в жизни человека посвящены многие современные исследования. Например, ученые проверили, действительно ли люди, имеющие пару, счастливее «одиночек», а также определили показатель качества отношений.

Специалисты из нескольких канадских университетов, а также из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) изучили, как причина стремления найти возлюбленного связана с вероятностью вступления в романтическую связь. Результаты исследования появились в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

Авторы публикации разработали так называемую «Шкалу автономной мотивации для поиска романтических отношений» — опросник из 24 пунктов. В этой шкале учитывались шесть типов мотивации.

1. Внутренняя — стремление к романтическим отношениям, поскольку они доставляют удовольствие и эмоционально насыщают. Люди с таким типом мотивации прежде всего ценят опыт.

2. Идентифицированная — ощущение того, что отношения соответствуют личным ценностям или жизненным целям человека, например согласуются с желанием создать семью.

3. Позитивная интроецированная — стремление начинать и поддерживать отношения, поскольку это повышает самооценку или приносит гордость.

4. Негативная интроецированная — желание избегать негативных ощущений вроде стыда, вины или чувства собственной несостоятельности, связанных с одиночеством.

5. Экстернальная — желание оправдать чужие ожидания или избежать давления со стороны общества.

6. Амотивация — отсутствие четкого стремления или явных причин строить и поддерживать романтические отношения.

Сначала ученые проверили, как перечисленные шесть типов мотивации соотносятся с психологическими особенностями и предпочтениями в отношениях более чем у 1200 взрослых, на момент исследования не имеющих пары. Те, у кого выявили внутреннюю или идентифицированню мотивацию, были склонны к надежному типу привязанности, при котором человек стремится к доверительному, здоровому общению и прочным, длительным отношениям.

Респонденты с интроецированной и экстернальной мотивацией чаще боялись одиночества и имели тревожный тип привязанности, основанный на страхе быть брошенным и неуверенности в любви партнера. Амотивация же была связана с избегающей привязанностью (характеризуется страхом сближения) и меньшим интересом к серьезным романтическим отношениям.

Авторы статьи также предположили, что по мотивации респондентов можно предсказать, появится ли у них романтический партнер в обозримом будущем. Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи попросили 3000 одиноких взрослых в возрасте от 18 до 39 лет заполнить «Шкалу автономной мотивации для поиска романтических отношений», а также сообщить о своих желаниях, намерениях и степени удовлетворенности жизнью. Спустя полгода респонденты предоставили информацию о том, как складывалась их личная жизнь в течение этого времени и вступали ли они в романтические отношения.

Оказалось, что люди с внутренней и идентифицированной мотивацией чаще находили романтического партнера. В то же время респонденты с негативной интроецированной мотивацией (в частности, те, кто не хотел чувствовать себя неудачником) вступали в отношения с меньшей вероятностью.

«Люди, у которых была более сильная мотивация вступать в отношения, чтобы не чувствовать себя плохо, с меньшей вероятностью имели пару шесть месяцев спустя. Это согласуется с другими исследованиями, предполагающими, что, проявляя некоторую настойчивость, человек сам себе мешает. В идее, что нужно разобраться в себе, прежде чем выходить в свет, что-то есть. Состояние, когда вам кажется, что отношения будут приятными и значимыми сами по себе, может быть признаком готовности к поиску романтического партнера», — подытожили исследователи.

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Полина Меньшова 378 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.