О мероприятии

Стремясь описать предмет, люди упрощают мир вокруг себя до абстрактных моделей — гладкие линии, правильные геометрические фигуры, равномерное распределение в пространстве. Но в какой-то момент сталкиваются с тем, что физический объект имеет структуру, которую можно описать только бесконечно изломанными, самоподобными объектами — фракталами. Облака, разряды молний, ветвление деревьев, распределение вещества в галактиках, русла рек и многое другое — все это фрактальные объекты. Появившись лишь во второй половине двадцатого века, фрактальная геометрия практически сразу нашла применение в различных областях жизни людей: от проектирования радиоантенн до прогнозирования опасных состояний в медицине. Что же такое фракталы, как их изучают и как применяют знания о фракталах физики и математики расскажет младший научный сотрудник Петербургского Института Ядерной Физики им. Б.П. Константинова Олег Шнырков.

Расписание ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург 20:00 Купить