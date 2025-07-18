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Слушатели узнают, что же такое фракталы, как их изучают и как применяют.
О мероприятии
Стремясь описать предмет, люди упрощают мир вокруг себя до абстрактных моделей — гладкие линии, правильные геометрические фигуры, равномерное распределение в пространстве. Но в какой-то момент сталкиваются с тем, что физический объект имеет структуру, которую можно описать только бесконечно изломанными, самоподобными объектами — фракталами. Облака, разряды молний, ветвление деревьев, распределение вещества в галактиках, русла рек и многое другое — все это фрактальные объекты. Появившись лишь во второй половине двадцатого века, фрактальная геометрия практически сразу нашла применение в различных областях жизни людей: от проектирования радиоантенн до прогнозирования опасных состояний в медицине. Что же такое фракталы, как их изучают и как применяют знания о фракталах физики и математики расскажет младший научный сотрудник Петербургского Института Ядерной Физики им. Б.П. Константинова Олег Шнырков.
ул. Бухаресткая 114к1
До сих пор считалось, что Земля расположена слишком далеко от «снеговой линии» в Солнечной системе, где вода могла стабильно сохраняться на этапе формирования планет в газопылевом диске. Отсюда предположение, что Мировой океан — результат прибытия множества ледяных небесных тел из дальних окраин системы. Теперь выясняется, что в этой массированной кометной бомбардировке не было необходимости.
Более 100 лет было принято считать, что за произнесение слов, то есть за переход от намерения что-то сказать к звучащей речи, отвечает область мозга, которая называется зоной Брока. Однако исследователи из США обнаружили, что важнейший центр речевой деятельности находится в другом месте.
В свежем систематическом обзоре ученые обобщили данные об эффективности разных видов упражнений, выполнение которых может повысить качество сна и облегчить бессонницу. Среди рассмотренных комплексов — йога, тайцзи, ходьба или бег трусцой, сочетание аэробных и силовых упражнений, а также силовые и аэробные тренировки по отдельности.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
В Институте искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ предложили новый подход, основанный на современных методах машинного обучения, для определения генетического происхождения человека. Графовые нейросети позволяют с высокой точностью различать даже очень близкие популяции.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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