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Препараты для снижения веса уменьшили вероятность болезни Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера — самая распространенная причина деменции, причем полноценного лечения от нее не существует. Это частая история с заболеваниями, причины которых неизвестны. Тем интереснее исследование ирландских ученых, обнаруживших, что популярные средства от лишнего веса существенно снижают риск этой болезни.
Ученые из Ирландского национального университета в Голуэе выяснили, что некоторые препараты, которые используют для лечения диабета второго типа и снижения веса (так называемые агонисты рецептора GLP-1) могут уменьшить вероятность развития слабоумия. Они проанализировали 26 рандомизированных клинических исследований в базах данных PubMed и Embase за последние 10 лет. В испытаниях участвовали более 160 000 человек, 57 470 (34,9%) из них — женщины; средний возраст — 64,4 года. Все эксперименты были плацебо-контролируемыми: одни пациенты получали реальные препараты, другие — пустышку.
Результаты, о которых ученые рассказали в журнале JAMA Neurology, оказались обнадеживающими. Снижение риска развития деменции при использовании некоторых препаратов между контрольной группой (93 человека) и пациентами, принимавшими плацебо (119 мужчин и женщин), ученые оценили в 45%. Однако нужно учесть неизбежные ограничения исследования: связь между деменцией и приемом таких препаратов изучают всего несколько лет, надежных данных мало, а на полученные результаты могли повлиять индивидуальные особенности пациентов и различные стратегии лечения.
Падение риска болезни Альцгеймера при использовании агонистов рецептора GLP-1 отметили исследователи из Университета Флориды. К такому же выводу пришли другие ученые, анализируя медицинские базы данных Министерства по делам ветеранов США.
Исследования на животных несколько лет назад показали: агонисты рецептора GLP-1 снижают накопление так называемых бета-амилоидных белков, которые вредны для мозга и считаются основными виновниками болезни Альцгеймера.
Основное действие рецепторов гормонов GLP-1 — стимуляция выработки инсулина, который заставляет клетки поглощать сахар и превращает его в энергию, необходимую для нормального функционирования организма. У больных диабетом работа этих гормонов нарушена. Попутным результатом становится чувство насыщения. Из-за него люди, принимающие препараты вроде «Оземпика» или тирзепатида, перестают хотеть есть и худеют. Поэтому «Оземпик» произвел революцию в индустрии здорового образа жизни и даже вошел в российский шорт-лист «Слова года — 2024».
Отметим: гормон GLP-1 участвует в секреции других гормонов, с помощью которых органы и системы «общаются» друг с другом. Этим, как предполагают ученые, и объясняется его положительное действие на мозг и нервную систему.
Однако гипотеза нуждается в дополнительной проверке. Если она подтвердится, препараты для лечения диабета будут использовать, чтобы помочь множеству других больных. Например, по ряду наблюдений такие препараты снижают тягу к алкоголю и кокаину.
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